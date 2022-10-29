https://sputnikarabic.ae/20221029/ماكرون-يؤكد-وقوف-فرنسا-بجانب-سيئول-بعد-حادث-التدافع-1069618804.html
ماكرون يؤكد وقوف فرنسا بجانب سيئول بعد حادث التدافع
ماكرون يؤكد وقوف فرنسا بجانب سيئول بعد حادث التدافع
عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده الصادق لكوريا الجنوبية بعد مصرع أكثر من 140 شخصا في تدافع أثناء احتفالات الهالوين في وسط سيئول، اليوم السبت. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T21:25+0000
2022-10-29T21:25+0000
2022-10-29T21:26+0000
إيمانويل ماكرون
كوريا الجنوبية
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وكتب الرئيس الفرنسي في حسابه بموقع تويتر: "مشاعرنا الصادقة لسكان سيئول والشعب الكوري بعد مأساة حي إيتايوون"، مؤكدا وقوف فرنسا إلى جانبهم.وبلغت حصيلة ضحايا حادث تدافع وقع أثناء الاحتفالات بعيد "الهالوين" في أحد أحياء العاصمة الكورية الجنوبية إلى 146 قتيلًا و150 مصابًا.وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلًا عن سلطات الطوارئ، بسقوط "146 قتيلًا و150 مصابًا في حادث تدافع أثناء احتفالات الهالوين بحي إيتايوون في سيئول".وأوضحت الوكالة أن سلطات الطوارئ تلقت عشرات البلاغات عن حالات إصابة، بينها إصابات بالاختناق وتوقف القلب، إثر تدافع عدد كبير من الأشخاص في شارع ضيق في حي إتايوان.وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن التدافع حدث بعد أن هرع عدد كبير من الأشخاص إلى حانة في إتايوان بعد سماعهم بخبر زيارة أحد المشاهير هناك.أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بيانا دعا المسؤولين إلى ضمان العلاج السريع للمصابين ومراجعة سلامة مواقع الاحتفالات. كما أصدر تعليماته لوزارة الصحة بالنشر السريع لفرق المساعدة الطبية في حالات الكوارث وتأمين الأسرة في المستشفى القريب لعلاج الجرحى.قالت وسائل إعلام محلية إن نحو 100 ألف شخص تدفقوا إلى شوارع إتايوان لحضور احتفالات الهالوين، والتي كانت الأكبر منذ سنوات بعد تخفيف قيود كورونا خلال الأشهر الأخيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, كوريا الجنوبية
إيمانويل ماكرون, كوريا الجنوبية
ماكرون يؤكد وقوف فرنسا بجانب سيئول بعد حادث التدافع
21:25 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 21:26 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده الصادق لكوريا الجنوبية بعد مصرع أكثر من 140 شخصا في تدافع أثناء احتفالات الهالوين في وسط سيئول، اليوم السبت.
وكتب الرئيس الفرنسي في حسابه بموقع تويتر: "مشاعرنا الصادقة لسكان سيئول والشعب الكوري بعد مأساة حي إيتايوون"، مؤكدا وقوف فرنسا إلى جانبهم.
وبلغت حصيلة ضحايا حادث تدافع وقع أثناء الاحتفالات بعيد "الهالوين" في أحد أحياء العاصمة الكورية الجنوبية
إلى 146 قتيلًا و150 مصابًا.
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلًا عن سلطات الطوارئ، بسقوط "146 قتيلًا و150 مصابًا في حادث تدافع أثناء احتفالات الهالوين بحي إيتايوون في سيئول".
وأوضحت الوكالة أن سلطات الطوارئ تلقت عشرات البلاغات عن حالات إصابة، بينها إصابات بالاختناق وتوقف القلب، إثر تدافع عدد كبير من الأشخاص في شارع ضيق في حي إتايوان.
وذكرت بعض تقارير وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق أن التدافع حدث بعد أن هرع عدد كبير من الأشخاص إلى حانة في إتايوان بعد سماعهم بخبر زيارة أحد المشاهير هناك.
أصدر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول
بيانا دعا المسؤولين إلى ضمان العلاج السريع للمصابين ومراجعة سلامة مواقع الاحتفالات. كما أصدر تعليماته لوزارة الصحة بالنشر السريع لفرق المساعدة الطبية في حالات الكوارث وتأمين الأسرة في المستشفى القريب لعلاج الجرحى.
قالت وسائل إعلام محلية إن نحو 100 ألف شخص تدفقوا إلى شوارع إتايوان لحضور احتفالات الهالوين
، والتي كانت الأكبر منذ سنوات بعد تخفيف قيود كورونا خلال الأشهر الأخيرة.