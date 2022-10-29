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https://sputnikarabic.ae/20221029/مصر-قناة-السويس-تحقق-إيرادات-تفوق-703--مليون-دولار-في-أكتوبر-1069601502.html
مصر... قناة السويس تحقق إيرادات‎ تفوق 703 ‎‏ مليون دولار في أكتوبر
مصر... قناة السويس تحقق إيرادات‎ تفوق 703 ‎‏ مليون دولار في أكتوبر
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، عن تحقيقها إيرادات بلغت 703.4 مليون دولار خلال ‏شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.‏ 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T12:33+0000
2022-10-29T12:33+0000
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ولفت رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي، إلى أن إيرادات الشهر الجاري تمثل زيادة بنسبة 27.2 في المئة عن الإيرادات التي حققتها في الشهر نفسه من العام الماضي، إذ حققت وقتها 552.9 مليون دولار.كما بيّن رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة في القناة خلال أكتوبر 2022، سجلت عبور 2117 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1847 سفينة خلال شهر أكتوبر 2021، بفارق 270 سفينة بنسبة زيادة قدرها 14.6 في المئة.وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية خلال أكتوبر الجاري بلغ 126.5 مليون طن، مقابل 112.3 مليون طن خلال أكتوبر 2021، بفارق 14.2 مليون طن، وبنسبة زيادة 12.6 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20220908/مصر-إيرادات-قناة-السويس-تقفز-32-في-أغسطس-وتصل-إلى-745-مليون-دولار-1067480873.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مصر... قناة السويس تحقق إيرادات‎ تفوق 703 ‎‏ مليون دولار في أكتوبر

12:33 GMT 29.10.2022
© Sputnik . nezar alianقناة السويس
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
قناة السويس
© Sputnik . nezar alian
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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، اليوم السبت، عن تحقيقها إيرادات بلغت 703.4 مليون دولار خلال ‏شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.‏
ولفت رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، في بيان رسمي، إلى أن إيرادات الشهر الجاري تمثل زيادة بنسبة 27.2 في المئة عن الإيرادات التي حققتها في الشهر نفسه من العام الماضي، إذ حققت وقتها 552.9 مليون دولار.
كما بيّن رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة في القناة خلال أكتوبر 2022، سجلت عبور 2117 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1847 سفينة خلال شهر أكتوبر 2021، بفارق 270 سفينة بنسبة زيادة قدرها 14.6 في المئة.
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وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية خلال أكتوبر الجاري بلغ 126.5 مليون طن، مقابل 112.3 مليون طن خلال أكتوبر 2021، بفارق 14.2 مليون طن، وبنسبة زيادة 12.6 في المئة.
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