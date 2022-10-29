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https://sputnikarabic.ae/20221029/مقتل-وإصابة-العشرات-في-انفجارين-وسط-العاصمة-الصومالية-1069605534.html
مقتل وإصابة العشرات في انفجارين وسط العاصمة الصومالية
مقتل وإصابة العشرات في انفجارين وسط العاصمة الصومالية
قالت الشرطة ووكالة الأنباء الرسمية إن انفجار سيارتين ملغومتين في مقر وزارة التعليم وسط العاصمة الصومالية مقديشو أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T15:36+0000
2022-10-29T15:36+0000
الصومال
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وقال نقيب الشرطة، نور فرح، إن "سيارتين مفخختين أصابتا جدران الوزارة".وأضاف فرح أن الانفجار الأول ضرب وزارة التعليم ثم وقع الانفجار الثاني عندما وصلت سيارات الإسعاف وتجمع الناس لمساعدة الضحايا.وقال ضابط شرطة يحرس الوزارة، إنه أحصى 12 جثة على الأقل وأكثر من 20 مصابا.وأعلنت وكالة أنباء صونا الرسمية أن التفجيرات تسببت في "سقوط عشرات المدنيين بينهم الصحفي المستقل محمد عيسى كونا".وأحصى صحفي في مكان الحادث "العديد" من الجثث وقال إنهم على ما يبدو مدنيون يسافرون في وسائل النقل العام.وقال إن الانفجار الثاني وقع أمام مطعم مزدحم. وأظهرت صور من مكان الحادث عربات توك توك محطمة ومركبات أخرى.وقال مدير خدمة الإسعاف إنهم جمعوا العديد من الجرحى والقتلى. وأضاف عبد القادر عدن في تغريدة على "تويتر" أن إحدى سيارات الإسعاف التي استجابت للهجوم دمرت جراء الانفجار الثاني.وقالت نقابة الصحفيين الصوماليين إن صحفيا قتل وأصيب اثنان آخران.ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، لكن غالبا ما تستهدف حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) المواقع البارزة.يذكر أنه أغسطس/آب الماضي، استهدفت حركة "الشباب" فندقا في العاصمة مقديشو، وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصا وإصابة 117.والشهر الذي سبقه، نفذت "الشباب" هجوما بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221026/صراع-الوجود-يشتد-بين-الحكومة-الصومالية-وحركة-الشباب-في-حرب-استنزاف-طويلة-فمن-يحسمها؟-1069518681.html
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الصومال

مقتل وإصابة العشرات في انفجارين وسط العاصمة الصومالية

15:36 GMT 29.10.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIهجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022
هجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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قالت الشرطة ووكالة الأنباء الرسمية إن انفجار سيارتين ملغومتين في مقر وزارة التعليم وسط العاصمة الصومالية مقديشو أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وقال نقيب الشرطة، نور فرح، إن "سيارتين مفخختين أصابتا جدران الوزارة".
وأضاف فرح أن الانفجار الأول ضرب وزارة التعليم ثم وقع الانفجار الثاني عندما وصلت سيارات الإسعاف وتجمع الناس لمساعدة الضحايا.
وقال ضابط شرطة يحرس الوزارة، إنه أحصى 12 جثة على الأقل وأكثر من 20 مصابا.
وأعلنت وكالة أنباء صونا الرسمية أن التفجيرات تسببت في "سقوط عشرات المدنيين بينهم الصحفي المستقل محمد عيسى كونا".
وأحصى صحفي في مكان الحادث "العديد" من الجثث وقال إنهم على ما يبدو مدنيون يسافرون في وسائل النقل العام.
وقال إن الانفجار الثاني وقع أمام مطعم مزدحم. وأظهرت صور من مكان الحادث عربات توك توك محطمة ومركبات أخرى.
هجوم نفذه مقاتلو حركة الشباب على مركز للشرطة في ضواحي مقديشو - الصومال في فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
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وقال مدير خدمة الإسعاف إنهم جمعوا العديد من الجرحى والقتلى. وأضاف عبد القادر عدن في تغريدة على "تويتر" أن إحدى سيارات الإسعاف التي استجابت للهجوم دمرت جراء الانفجار الثاني.
وقالت نقابة الصحفيين الصوماليين إن صحفيا قتل وأصيب اثنان آخران.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، لكن غالبا ما تستهدف حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول) المواقع البارزة.
يذكر أنه أغسطس/آب الماضي، استهدفت حركة "الشباب" فندقا في العاصمة مقديشو، وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصا وإصابة 117.
والشهر الذي سبقه، نفذت "الشباب" هجوما بسيارة مفخخة استهدف فندقا في مدينة جوهر في ولاية هيرشابيل وسط الصومال، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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