https://sputnikarabic.ae/20221029/وزير-خارجية-المغرب-يصل-إلى-الجزائر-لحضور-اجتماع-تحضيري-قبل-القمة-العربية-1069602431.html
وزير خارجية المغرب يصل إلى الجزائر لحضور اجتماع تحضيري قبل القمة العربية
وزير خارجية المغرب يصل إلى الجزائر لحضور اجتماع تحضيري قبل القمة العربية
وصل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم السبت، إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري قبل القمة العربية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T13:40+0000
2022-10-29T13:40+0000
2022-10-29T13:40+0000
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وذكر موقع "هيسبريس"، أن بوريطة وصل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية.ويبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.وكان مراسل "سبوتنيك" في الجزائر، قد أفاد صباح اليوم، بأن من بين الملفات المهمة التي يناقشها الوزراء، اليوم، الملف الليبي والتدخلات التركية فيه، وكذلك التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا، بالإضافة لملف اليمن والملف السوري.وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا ملف سد النهضة ومشروع القرار المقدم بشأنه، بالإضافة للقضية الفلسطينية والمصالحة.ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وتعقد في الجزائر منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".
https://sputnikarabic.ae/20221029/وزراء-الخارجية-العرب-يناقشون-تدخلات-تركيا-وإيران-في-ليبيا-والعراق-وسوريا-1069599315.html
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الجزائر, أخبار المغرب اليوم, القمة العربية بالجزائر, العالم العربي
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, القمة العربية بالجزائر, العالم العربي
وزير خارجية المغرب يصل إلى الجزائر لحضور اجتماع تحضيري قبل القمة العربية
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وصل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم السبت، إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري قبل القمة العربية.
وذكر
موقع "هيسبريس"، أن بوريطة وصل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية.
ويبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، خلال اجتماعهم التحضيري للقمة العربية في الجزائر مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة 31 لإقرارها.
وكان مراسل "سبوتنيك
" في الجزائر، قد أفاد صباح اليوم، بأن من بين الملفات المهمة التي يناقشها الوزراء، اليوم، الملف الليبي والتدخلات التركية فيه، وكذلك التدخلات الإيرانية في العراق وسوريا، بالإضافة لملف اليمن والملف السوري.
وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضا ملف سد النهضة
ومشروع القرار المقدم بشأنه، بالإضافة للقضية الفلسطينية والمصالحة.
ومن المرتقب أن يتفق غدا على مشروعات القرارات التي ترفع للقادة في القمة التي تعقد في الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتعقد في الجزائر
منذ الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل، تحت عنوان "لم الشمل".