عربي
الجامعة العربية تؤكد تجاوز خلافات الأمس خلال تحضيرات قمة الجزائر
https://sputnikarabic.ae/20221030/إجراء-اختبارات-لتزويد-مسيرات-بيرقدار-التركية-بصواريخ-جو---جو-1069640403.html
إجراء اختبارات لتزويد مسيرات "بيرقدار" التركية بصواريخ جو - جو
إجراء اختبارات لتزويد مسيرات "بيرقدار" التركية بصواريخ جو - جو
صرحت شركة "بايكار" التركية التي تنتج طائرات من دون طيار، أن الشركة تستعد لتجهيز طائراتها المسيرة الهجومية بصواريخ جو - جو، وأن الاختبارات جارية بالفعل. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:05+0000
2022-10-30T15:05+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064362234_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_705656bf0e6b1bf4888a8cb780705d1c.jpg
ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة للقطاع الخاص هالوك "بيرقدار"، قوله " قريبا ستمتلك طائراتنا من طراز "برقيدار آقنجي" و"برقيدار تي بي 2" صواريخ جو - جو لمواجهة ليس فقط الطائرات المسيرة وإنما طائرات العدو الأخرى".يذكر أن شركة "بايكار" التركية المنتجة للطائرات المسيرة، قالت في شهر أغسطس الماضي إن لديها حاليا القدرة على صنع 20 طائرة درون شهريا، وحصلت على طلبات لثلاث سنوات قادمة، وتركز على زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال أوكرانيا.وحصلت القوات الأوكرانية على مسيّرات "بيرقدار" من تركيا. يبلغ باع جناحها 12 مترا. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 650 كغ. ويمكنها أن تحمل 4 مقذوفات موجهة مثل القنبلة الجوية والصاروخ المضاد للدبابات.
https://sputnikarabic.ae/20220901/رومانيا-تخطط-لشراء-3-طائرات-بيرقدار-مسيرة-تركية-1067138039.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064362234_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_e0ec46ee3297b5bd493a97e470d8ca99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

إجراء اختبارات لتزويد مسيرات "بيرقدار" التركية بصواريخ جو - جو

15:05 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورطائرات تركية بدون طيار من طراز "بيرقدار"
طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرحت شركة "بايكار" التركية التي تنتج طائرات من دون طيار، أن الشركة تستعد لتجهيز طائراتها المسيرة الهجومية بصواريخ جو - جو، وأن الاختبارات جارية بالفعل.
ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة للقطاع الخاص هالوك "بيرقدار"، قوله " قريبا ستمتلك طائراتنا من طراز "برقيدار آقنجي" و"برقيدار تي بي 2" صواريخ جو - جو لمواجهة ليس فقط الطائرات المسيرة وإنما طائرات العدو الأخرى".
يذكر أن شركة "بايكار" التركية المنتجة للطائرات المسيرة، قالت في شهر أغسطس الماضي إن لديها حاليا القدرة على صنع 20 طائرة درون شهريا، وحصلت على طلبات لثلاث سنوات قادمة، وتركز على زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال أوكرانيا.
مقدمة طائرة درون مع عدسة تصوير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
رومانيا تخطط لشراء 3 طائرات "بيرقدار" تركية
1 سبتمبر, 11:45 GMT
وحصلت القوات الأوكرانية على مسيّرات "بيرقدار" من تركيا. يبلغ باع جناحها 12 مترا. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 650 كغ. ويمكنها أن تحمل 4 مقذوفات موجهة مثل القنبلة الجوية والصاروخ المضاد للدبابات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала