https://sputnikarabic.ae/20221030/إجراء-اختبارات-لتزويد-مسيرات-بيرقدار-التركية-بصواريخ-جو---جو-1069640403.html
إجراء اختبارات لتزويد مسيرات "بيرقدار" التركية بصواريخ جو - جو
إجراء اختبارات لتزويد مسيرات "بيرقدار" التركية بصواريخ جو - جو
صرحت شركة "بايكار" التركية التي تنتج طائرات من دون طيار، أن الشركة تستعد لتجهيز طائراتها المسيرة الهجومية بصواريخ جو - جو، وأن الاختبارات جارية بالفعل. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:05+0000
2022-10-30T15:05+0000
2022-10-30T15:05+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة للقطاع الخاص هالوك "بيرقدار"، قوله " قريبا ستمتلك طائراتنا من طراز "برقيدار آقنجي" و"برقيدار تي بي 2" صواريخ جو - جو لمواجهة ليس فقط الطائرات المسيرة وإنما طائرات العدو الأخرى".يذكر أن شركة "بايكار" التركية المنتجة للطائرات المسيرة، قالت في شهر أغسطس الماضي إن لديها حاليا القدرة على صنع 20 طائرة درون شهريا، وحصلت على طلبات لثلاث سنوات قادمة، وتركز على زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال أوكرانيا.وحصلت القوات الأوكرانية على مسيّرات "بيرقدار" من تركيا. يبلغ باع جناحها 12 مترا. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 650 كغ. ويمكنها أن تحمل 4 مقذوفات موجهة مثل القنبلة الجوية والصاروخ المضاد للدبابات.
https://sputnikarabic.ae/20220901/رومانيا-تخطط-لشراء-3-طائرات-بيرقدار-مسيرة-تركية-1067138039.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
إجراء اختبارات لتزويد مسيرات "بيرقدار" التركية بصواريخ جو - جو
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صرحت شركة "بايكار" التركية التي تنتج طائرات من دون طيار، أن الشركة تستعد لتجهيز طائراتها المسيرة الهجومية بصواريخ جو - جو، وأن الاختبارات جارية بالفعل.
ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة للقطاع الخاص هالوك "بيرقدار"، قوله " قريبا ستمتلك طائراتنا من طراز "برقيدار آقنجي" و"برقيدار تي بي 2"
صواريخ جو - جو لمواجهة ليس فقط الطائرات المسيرة وإنما طائرات العدو الأخرى".
يذكر أن شركة "بايكار" التركية المنتجة للطائرات المسيرة
، قالت في شهر أغسطس الماضي إن لديها حاليا القدرة على صنع 20 طائرة درون شهريا، وحصلت على طلبات لثلاث سنوات قادمة، وتركز على زيادة طاقتها الإنتاجية من خلال أوكرانيا.
وحصلت القوات الأوكرانية على مسيّرات "بيرقدار" من تركيا. يبلغ باع جناحها 12 مترا. ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 650 كغ. ويمكنها أن تحمل 4 مقذوفات موجهة مثل القنبلة الجوية والصاروخ المضاد للدبابات.