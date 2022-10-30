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https://sputnikarabic.ae/20221030/إصابة-خمسة-جنود-إسرائيليين-بعملية-دهس-مزدوجة-قرب-مدينة-أريحا-1069638570.html
إصابة خمسة جنود إسرائيليين بعملية دهس مزدوجة قرب مدينة أريحا
إصابة خمسة جنود إسرائيليين بعملية دهس مزدوجة قرب مدينة أريحا
أصيب خمسة جنود إسرائيليين بجروح متوسطة وخفيفة جراء عملية دهس مزدوجة نفذها فلسطيني، اليوم الأحد، عند منطقة النبي موسى بين مدينتي القدس وأريحا، عند مدخل مستوطنة... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T14:39+0000
2022-10-30T14:39+0000
العالم
إسرائيل
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القدس - سبوتنيك. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "خمسة جنود أصيبوا في عملية دهس نفذها فلسطيني بالقرب من مدينة أريحا وصفت جروح أحدهم بالمتوسطة وثلاثة إصابتهم خفيفة وتم تحييد المنفذ".وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، "قام مخرب بقيادة سيارته، وتوجيهها بسرعة نحو قوات جيش الدفاع المتواجدين في محطة حافلات قرب مفرق النبي موسى، ليستمر في قيادة سيارته بسرعة متوجها نحو قوات الجيش المتواجدين بالقرب من مفرق الموج".وأضاف أن "مقاتلي جيش الدفاع الذين تواجدوا في المنطقة قاموا بإطلاق النار نحو المخرب الذي حاول الهرب، وتم تحييده من قبل شرطي ومواطن تواجدا في المكان".وأظهرت مقاطع فيديو لحظة إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار بكثافة صوب الفلسطيني منفذ عملية الدهس، وذلك بعد أن قام بصدم مجموعة من الجنود قبل أن يحاول الفرار من المكان، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة".والحادث يأتي في سياق ما تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.ومساء السبت قبل الماضي، توفي شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوة من الجيش الإسرائيلي للاشتباه في قيامه بطعن أحد المستوطنين في قلقيلية شمالي الضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وقتذاك، "استشهاد الشاب رابي عرفة رابي (32 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في قلقيلية".
https://sputnikarabic.ae/20220430/إصابة-شرطي-إسرائيلي-في-حادث-دهس-فيديو-1061771198.html
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العالم, إسرائيل
العالم, إسرائيل

إصابة خمسة جنود إسرائيليين بعملية دهس مزدوجة قرب مدينة أريحا

14:39 GMT 30.10.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
 الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أصيب خمسة جنود إسرائيليين بجروح متوسطة وخفيفة جراء عملية دهس مزدوجة نفذها فلسطيني، اليوم الأحد، عند منطقة النبي موسى بين مدينتي القدس وأريحا، عند مدخل مستوطنة ألموغ جنوبي أريحا.
القدس - سبوتنيك. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "خمسة جنود أصيبوا في عملية دهس نفذها فلسطيني بالقرب من مدينة أريحا وصفت جروح أحدهم بالمتوسطة وثلاثة إصابتهم خفيفة وتم تحييد المنفذ".
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان، "قام مخرب بقيادة سيارته، وتوجيهها بسرعة نحو قوات جيش الدفاع المتواجدين في محطة حافلات قرب مفرق النبي موسى، ليستمر في قيادة سيارته بسرعة متوجها نحو قوات الجيش المتواجدين بالقرب من مفرق الموج".
وأضاف أن "مقاتلي جيش الدفاع الذين تواجدوا في المنطقة قاموا بإطلاق النار نحو المخرب الذي حاول الهرب، وتم تحييده من قبل شرطي ومواطن تواجدا في المكان".
وأظهرت مقاطع فيديو لحظة إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار بكثافة صوب الفلسطيني منفذ عملية الدهس، وذلك بعد أن قام بصدم مجموعة من الجنود قبل أن يحاول الفرار من المكان، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة".
والحادث يأتي في سياق ما تشهده مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة من أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
ومساء السبت قبل الماضي، توفي شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص قوة من الجيش الإسرائيلي للاشتباه في قيامه بطعن أحد المستوطنين في قلقيلية شمالي الضفة الغربية.
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب وقتذاك، "استشهاد الشاب رابي عرفة رابي (32 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في قلقيلية".
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