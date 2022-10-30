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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221030/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-العاصمة-كييف-ومعظم-مناطق-أوكرانيا-1069652992.html
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف ومعظم مناطق أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف ومعظم مناطق أوكرانيا
أعلنت حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية، ليل الأحد/الاثنين، في معظم مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T23:36+0000
2022-10-30T23:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، دوت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية، وفقا للسلطات المحلية.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.وفقًا لوزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، فإن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد، وفقدت أوكرانيا 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية.وكان تحذير من غارة جوية ساري المفعول في منطقة بولتافا، مساء السبت، لكن تم إلغاؤه في وقت لاحق.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20221029/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدد-من-مناطق-أوكرانيا-1069619625.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف ومعظم مناطق أوكرانيا

23:36 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 23:52 GMT 30.10.2022)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلنت حالة التأهب الجوي من الغارات الجوية، ليل الأحد/الاثنين، في معظم مناطق أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.
وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، دوت صافرات الإنذار تحذيرا من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية، وفقا للسلطات المحلية.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، إن 30% من محطات الطاقة في أوكرانيا قد دمرت، مما أدى إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي.
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في عدد من مناطق أوكرانيا
أمس, 22:16 GMT
وفقًا لوزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، فإن الضربات الروسية ضد البنية التحتية لأوكرانيا أثرت على ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في البلاد، وفقدت أوكرانيا 90% من طاقة الرياح وما يصل إلى 50% من الطاقة الشمسية.
وكان تحذير من غارة جوية ساري المفعول في منطقة بولتافا، مساء السبت، لكن تم إلغاؤه في وقت لاحق.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لمجلس الأمن الروسي في 10 أكتوبر، إن روسيا شنت ضربات انتقامية باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه ضد البنية التحتية الأوكرانية، ردا على الجرائم التي ارتكبتها كييف ضد البنية التحتية المدنية الروسية.
وأدان بوتين قصف جسر مضيق كيرتش (المعروف أيضًا باسم جسر القرم)، الذي وقع في 8 أكتوبر، قائلاً إن "مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن تركه دون رد".
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Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:48 GMT
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