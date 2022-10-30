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https://sputnikarabic.ae/20221030/إيران-تؤكد-مواصلة-جهودها-على-الدوام-لحل-المشكلة-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1069650810.html
إيران تؤكد مواصلة جهودها على الدوام لحل المشكلة بين أذربيجان وأرمينيا
إيران تؤكد مواصلة جهودها على الدوام لحل المشكلة بين أذربيجان وأرمينيا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "طهران تبحث عن الحل الصحيح للنزاع في القوقاز في اجتماع "3 + 3" والآليات الإقليمية، وتواصل جهودها على... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T21:15+0000
2022-10-30T21:15+0000
أخبار إيران
أذربيجان
أرمينيا
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وشدد عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره في أذربيجان جيحون بايراموف، على "ضرورة وحدة أراضي دول المنطقة بما في ذلك أذربيجان،" قائلا: "نعتقد أن وجود الأجانب في هذه المنطقة يعقد الوضع ونحن ضد هذا الوجود".وأضاف: أن "إيران تبحث عن الحل الصحيح للنزاع في القوقاز في اجتماع "3 + 3" والآليات الإقليمية وستواصل جهودها على الدوام لحل المشكلة بين أذربيجان وأرمينيا"، متابعا: "نحن نعتبر أمن المنطقة قضية مترابطة، ونعتبر أمن أذربيجان أمن المنطقة وإيران".وأشار إلى "أنهما أعلنا معارضتهما لأي نشر للقوات الأجنبية في المنطقة ونرى ذلك مناقضا للسلام والاستقرار والتعاون الإقليمي".من جانبه، اعتبر وزير خارجية أذربيجان التواصل المباشر والمستمر بين وزيري خارجية البلدين مؤشرا على عمق العلاقات بين طهران وباكو، مشيدا بجهود إيران للمساعدة في إرساء السلام والاستقرار الإقليميين.وأعرب عن معارضته لنشر القوات الأجنبية في المنطقة، مؤكدا على "استمرار التعاون الإقليمي، بما في ذلك في إطار اجتماع "3 + 3" للمساعدة في الاستقرار والأمن في المنطقة".وكان عبد اللهيان شدد مؤخرا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، في يريفان، على أن التغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة خط أحمر بالنسبة لبلاده، مؤكدا أن بلاده لن تتقبل أي تغييرات في الممرات التاريخية للمنطقة باعتباره خط أحمر لطهران.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده لديها قلق مشترك مع أرمينيا في منطقة القوقاز، لأنهما يعارضان معا وجود الأجانب في هذه المنطقة، وفي كل من جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا.كما أجرى حينها رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشنيان، مباحثات هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما أكد الأخير استعداد بلاده لدعم إحلال السلام في المنطقة.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "باشنيان عرض تقريرا، خلال هذه المباحثات، عن الاشتباك الحدودي مع القوات الأذربيجانية، مؤكدة أن "رئيسي أشار إلى أن حرباً جديدة في منطقة جنوب القوقاز غير مقبولة وإيران تتابع بدقة التطورات الحالية".وشدد رئيسي على "ضرورة حل جميع الخلافات في المنطقة سلميا"، مضيفا أن موقف إيران من وحدة أراضي الدول واضح.وأشار الرئيس الإيراني، إلى "حديث قائد الثورة علي خامنئي، بشأن أهمية الحدود التي تعود إلى ألف عام بين إيران وأرمينيا"، وقال: "لا ينبغي تعريض اتصال إيران بأرمينيا للخطر، ويجب أن تكون طرق الاتصال تحت سيادة الدول".
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أخبار إيران, أذربيجان, أرمينيا
أخبار إيران, أذربيجان, أرمينيا

إيران تؤكد مواصلة جهودها على الدوام لحل المشكلة بين أذربيجان وأرمينيا

21:15 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن "طهران تبحث عن الحل الصحيح للنزاع في القوقاز في اجتماع "3 + 3" والآليات الإقليمية، وتواصل جهودها على الدوام لحل المشكلة بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا".
وشدد عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره في أذربيجان جيحون بايراموف، على "ضرورة وحدة أراضي دول المنطقة بما في ذلك أذربيجان،" قائلا: "نعتقد أن وجود الأجانب في هذه المنطقة يعقد الوضع ونحن ضد هذا الوجود".
وأضاف: أن "إيران تبحث عن الحل الصحيح للنزاع في القوقاز في اجتماع "3 + 3" والآليات الإقليمية وستواصل جهودها على الدوام لحل المشكلة بين أذربيجان وأرمينيا"، متابعا: "نحن نعتبر أمن المنطقة قضية مترابطة، ونعتبر أمن أذربيجان أمن المنطقة وإيران".
وأشار إلى "أنهما أعلنا معارضتهما لأي نشر للقوات الأجنبية في المنطقة ونرى ذلك مناقضا للسلام والاستقرار والتعاون الإقليمي".
من جانبه، اعتبر وزير خارجية أذربيجان التواصل المباشر والمستمر بين وزيري خارجية البلدين مؤشرا على عمق العلاقات بين طهران وباكو، مشيدا بجهود إيران للمساعدة في إرساء السلام والاستقرار الإقليميين.
وأعرب عن معارضته لنشر القوات الأجنبية في المنطقة، مؤكدا على "استمرار التعاون الإقليمي، بما في ذلك في إطار اجتماع "3 + 3" للمساعدة في الاستقرار والأمن في المنطقة".
وكان عبد اللهيان شدد مؤخرا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، في يريفان، على أن التغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة خط أحمر بالنسبة لبلاده، مؤكدا أن بلاده لن تتقبل أي تغييرات في الممرات التاريخية للمنطقة باعتباره خط أحمر لطهران.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن بلاده لديها قلق مشترك مع أرمينيا في منطقة القوقاز، لأنهما يعارضان معا وجود الأجانب في هذه المنطقة، وفي كل من جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا.
كما أجرى حينها رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشنيان، مباحثات هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما أكد الأخير استعداد بلاده لدعم إحلال السلام في المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن "باشنيان عرض تقريرا، خلال هذه المباحثات، عن الاشتباك الحدودي مع القوات الأذربيجانية، مؤكدة أن "رئيسي أشار إلى أن حرباً جديدة في منطقة جنوب القوقاز غير مقبولة وإيران تتابع بدقة التطورات الحالية".
وشدد رئيسي على "ضرورة حل جميع الخلافات في المنطقة سلميا"، مضيفا أن موقف إيران من وحدة أراضي الدول واضح.
وأشار الرئيس الإيراني، إلى "حديث قائد الثورة علي خامنئي، بشأن أهمية الحدود التي تعود إلى ألف عام بين إيران وأرمينيا"، وقال: "لا ينبغي تعريض اتصال إيران بأرمينيا للخطر، ويجب أن تكون طرق الاتصال تحت سيادة الدول".
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