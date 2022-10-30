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https://sputnikarabic.ae/20221030/التونسيون-يؤدون-صلاة-الاستسقاء-طلبا-للأمطار--1069636588.html
التونسيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للأمطار
التونسيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للأمطار
أدى تونسيون، اليوم الأحد، صلاة الاستسقاء في أنحاء البلاد، طلبا للمطر في ظل تأخر سقوط أمطار الخريف واستمرار الجفاف. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T13:48+0000
2022-10-30T13:48+0000
أخبار تونس اليوم
الاستسقاء
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ونقل موقع قناة "نسمة" عن بيان صدر يوم السبت عن وزارة الشؤون الدينية، أنه: "نظرا لانحباس الغيث النافع، قرّرت وزارة الشؤون الدينية إقامة صلاة الاستسقاء في جميع المساجد صبيحة الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول".ودعت الوزارة "جميع المستسقين إلى استمطار الرحمات بالتضرع والابتهال إلى الله أن يرزقنا الغيث النافع وأن يرفع عنا القحط والجدب".وكان المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أفاد بأن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي "يُعتبر الشهر الأشدّ حرارة لأشهر سبتمبر منذ سنة 1950".وذكر أن أغلب المناطق شهدت خلال ذلك الشهر نقصا متفاوتا في كمّيات الأمطار، وبلغ النقص إجمالا 30 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20221022/الجزائريون-يؤدون-صلاة-الاستسقاء-1069351665.html
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أخبار تونس اليوم, الاستسقاء
أخبار تونس اليوم, الاستسقاء

التونسيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للأمطار

13:48 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورصلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير في موسكو، روسيا 2 مايو 2022
صلاة يوم عيد الفطر في جامع موسكو الكبير في موسكو، روسيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أدى تونسيون، اليوم الأحد، صلاة الاستسقاء في أنحاء البلاد، طلبا للمطر في ظل تأخر سقوط أمطار الخريف واستمرار الجفاف.
ونقل موقع قناة "نسمة" عن بيان صدر يوم السبت عن وزارة الشؤون الدينية، أنه: "نظرا لانحباس الغيث النافع، قرّرت وزارة الشؤون الدينية إقامة صلاة الاستسقاء في جميع المساجد صبيحة الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول".
فلسطينيون خلال صلاة الجمعة الأولى في رمضان في حرم مسجد الأقصى، القدس، الضفة الغربية، 18 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
الجزائريون يؤدون صلاة "الاستسقاء"
22 أكتوبر, 15:38 GMT
ودعت الوزارة "جميع المستسقين إلى استمطار الرحمات بالتضرع والابتهال إلى الله أن يرزقنا الغيث النافع وأن يرفع عنا القحط والجدب".
وكان المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أفاد بأن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي "يُعتبر الشهر الأشدّ حرارة لأشهر سبتمبر منذ سنة 1950".
وذكر أن أغلب المناطق شهدت خلال ذلك الشهر نقصا متفاوتا في كمّيات الأمطار، وبلغ النقص إجمالا 30 في المئة.
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