https://sputnikarabic.ae/20221030/التونسيون-يؤدون-صلاة-الاستسقاء-طلبا-للأمطار--1069636588.html
التونسيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للأمطار
التونسيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للأمطار
أدى تونسيون، اليوم الأحد، صلاة الاستسقاء في أنحاء البلاد، طلبا للمطر في ظل تأخر سقوط أمطار الخريف واستمرار الجفاف. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T13:48+0000
2022-10-30T13:48+0000
2022-10-30T13:48+0000
أخبار تونس اليوم
الاستسقاء
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ونقل موقع قناة "نسمة" عن بيان صدر يوم السبت عن وزارة الشؤون الدينية، أنه: "نظرا لانحباس الغيث النافع، قرّرت وزارة الشؤون الدينية إقامة صلاة الاستسقاء في جميع المساجد صبيحة الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول".ودعت الوزارة "جميع المستسقين إلى استمطار الرحمات بالتضرع والابتهال إلى الله أن يرزقنا الغيث النافع وأن يرفع عنا القحط والجدب".وكان المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أفاد بأن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي "يُعتبر الشهر الأشدّ حرارة لأشهر سبتمبر منذ سنة 1950".وذكر أن أغلب المناطق شهدت خلال ذلك الشهر نقصا متفاوتا في كمّيات الأمطار، وبلغ النقص إجمالا 30 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20221022/الجزائريون-يؤدون-صلاة-الاستسقاء-1069351665.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, الاستسقاء
أخبار تونس اليوم, الاستسقاء
التونسيون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للأمطار
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أدى تونسيون، اليوم الأحد، صلاة الاستسقاء في أنحاء البلاد، طلبا للمطر في ظل تأخر سقوط أمطار الخريف واستمرار الجفاف.
ونقل موقع قناة "نسمة"
عن بيان صدر يوم السبت عن وزارة الشؤون الدينية، أنه: "نظرا لانحباس الغيث النافع، قرّرت وزارة الشؤون الدينية إقامة صلاة الاستسقاء في جميع المساجد صبيحة الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول".
ودعت الوزارة "جميع المستسقين إلى استمطار
الرحمات بالتضرع والابتهال إلى الله أن يرزقنا الغيث النافع وأن يرفع عنا القحط والجدب".
وكان المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أفاد بأن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي "يُعتبر الشهر الأشدّ حرارة لأشهر سبتمبر منذ سنة 1950".
وذكر أن أغلب المناطق شهدت خلال ذلك الشهر نقصا متفاوتا في كمّيات الأمطار، وبلغ النقص إجمالا 30 في المئة.