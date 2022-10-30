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الجيش الصومالي يقتل 100 مسلح من حركة الشباب
الجيش الصومالي يقتل 100 مسلح من حركة الشباب
تمكن الجيش الصومالي من السيطرة على منطقة جديدة والقضاء على العشرات من مقاتلي حركة الشباب المتشددة، مواصلًا حملته ضد الحركة في محافظة شبيلي الوسطى. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T09:17+0000
2022-10-30T09:17+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن الجيش الصومالي سيطر على قرية مسجد الجديد بالقرب من بلدة عدالة الساحلية في منطقة شبيلي الوسطى بعد معركة مع الشباب أسفرت عن مقتل 100 مسلح.وخسرت حركة الشباب عشرات المناطق في المناطق الوسطى، لا سيما في منطقة هيران منذ الشهر الماضي لصالح قوات التحالف التي تحرز مكاسب في الهجوم المستمر الذي يحظى بدعم الجيش الأمريكي.وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب.والشهر الماضي، قُتل 15 مجندا في الجيش الصومالي وأُصيب العشرات إثر هجوم انتحاري تبنته الحركة المتشددة على مركز تدريب عسكري جنوب العاصمة مقديشو.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.ونجحت قوات الحكومة الصومالية المدعومة من الميليشيات المحلية في تحرير عشرات القرى وقتل المئات من مسلحي حركة الشباب في الأسابيع الماضية في العمليات الجارية في وسط الصومال.
https://sputnikarabic.ae/20221030/السفارة-الأمريكية-في-الصومال-تقول-إن-خسائر-حركة-الشباب-في-أرض-المعركة-تدفعها-إلى-مهاجمة-الأبرياء-1069624698.html
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الصومال, العالم العربي
الصومال, العالم العربي

الجيش الصومالي يقتل 100 مسلح من حركة الشباب

09:17 GMT 30.10.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehمقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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تمكن الجيش الصومالي من السيطرة على منطقة جديدة والقضاء على العشرات من مقاتلي حركة الشباب المتشددة، مواصلًا حملته ضد الحركة في محافظة شبيلي الوسطى.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن الجيش الصومالي سيطر على قرية مسجد الجديد بالقرب من بلدة عدالة الساحلية في منطقة شبيلي الوسطى بعد معركة مع الشباب أسفرت عن مقتل 100 مسلح.

وخسرت حركة الشباب عشرات المناطق في المناطق الوسطى، لا سيما في منطقة هيران منذ الشهر الماضي لصالح قوات التحالف التي تحرز مكاسب في الهجوم المستمر الذي يحظى بدعم الجيش الأمريكي.

وتعهد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.

وتكثف الحكومة الصومالية في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع حركة الشباب.
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
السفارة الأمريكية في الصومال تقول إن خسائر "حركة الشباب" في أرض المعركة تدفعها إلى مهاجمة الأبرياء
08:39 GMT
والشهر الماضي، قُتل 15 مجندا في الجيش الصومالي وأُصيب العشرات إثر هجوم انتحاري تبنته الحركة المتشددة على مركز تدريب عسكري جنوب العاصمة مقديشو.

ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ونجحت قوات الحكومة الصومالية المدعومة من الميليشيات المحلية في تحرير عشرات القرى وقتل المئات من مسلحي حركة الشباب في الأسابيع الماضية في العمليات الجارية في وسط الصومال.
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