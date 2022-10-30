https://sputnikarabic.ae/20221030/السفارة-الأمريكية-في-الصومال-تقول-إن-خسائر-حركة-الشباب-في-أرض-المعركة-تدفعها-إلى-مهاجمة-الأبرياء-1069624698.html
السفارة الأمريكية في الصومال تقول إن خسائر "حركة الشباب" في أرض المعركة تدفعها إلى مهاجمة الأبرياء
السفارة الأمريكية في الصومال تقول إن خسائر "حركة الشباب" في أرض المعركة تدفعها إلى مهاجمة الأبرياء
أدانت سفارة الولايات المتحدة في الصومال، اليوم الأحد، التفجيرات التي شهدتها العاصمة مقديشو أمس وراح ضحيتها نحو 100 قتيل وإصابة 300 آخرين، مشيرة إلى أن الخسائر... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T08:39+0000
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2022-10-30T08:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت السفارة الأمريكية في الصومال، عبر تويتر: "تدين الولايات المتحدة التفجيرات المزدوجة الجبانة في مقديشو يوم أمس وتؤكد دعمها لشعب وحكومة الصومال".وأضافت: "بينما تخسر "حركة الشباب" في ساحة المعركة، فإنها تواصل مهاجمة المواطنين الصوماليين الأبرياء".وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، صباح اليوم، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين قرب مقر وزارة التعليم في مقديشو.وحمّل المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صديق آدم دوديشي، في مؤتمر صحفي، مقاتلي "حركة الشباب" المسؤولية عن الهجوم الانتحاري.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221026/صراع-الوجود-يشتد-بين-الحكومة-الصومالية-وحركة-الشباب-في-حرب-استنزاف-طويلة-فمن-يحسمها؟-1069518681.html
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العالم العربي, الصومال
السفارة الأمريكية في الصومال تقول إن خسائر "حركة الشباب" في أرض المعركة تدفعها إلى مهاجمة الأبرياء
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أدانت سفارة الولايات المتحدة في الصومال، اليوم الأحد، التفجيرات التي شهدتها العاصمة مقديشو أمس وراح ضحيتها نحو 100 قتيل وإصابة 300 آخرين، مشيرة إلى أن الخسائر التي يكبدها الجيش الصومالي لحركة "الشباب" المسلحة في أرض المعركة تدفعها إلى مهاجمة الأبرياء.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت السفارة الأمريكية في الصومال، عبر تويتر: "تدين الولايات المتحدة التفجيرات المزدوجة الجبانة في مقديشو يوم أمس وتؤكد دعمها لشعب وحكومة الصومال".
وأضافت: "بينما تخسر "حركة الشباب
" في ساحة المعركة، فإنها تواصل مهاجمة المواطنين الصوماليين الأبرياء".
وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، صباح اليوم، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين قرب مقر وزارة التعليم في مقديشو.
وحمّل المتحدث باسم الشرطة الصومالية، صديق آدم دوديشي، في مؤتمر صحفي، مقاتلي "حركة الشباب"
المسؤولية عن الهجوم الانتحاري.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.