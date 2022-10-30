https://sputnikarabic.ae/20221030/الرئيس-الصومالي-مقتل-أكثر-من-100-شخص-وإصابة-300-آخرين-بانفجار-سيارتين-في-مقديشو-1069621506.html
الرئيس الصومالي: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين في مقديشو
الرئيس الصومالي: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين في مقديشو
أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين خارج وزارة التعليم في مقديشو. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T04:51+0000
2022-10-30T04:51+0000
2022-10-30T04:57+0000
الصومال
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موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس،: "قتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين خارج وزارة التعليم في مقديشو".وندد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، السبت، بالهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي وسط العاصمة مقديشو، ما أسفر عن عدد من القتلى.وحمّل المتحدث باسم الشرطة الصومالية صديق آدم دوديشي، في مؤتمر صحفي، مقاتلي حركة "الشباب" المسؤولية عن الهجوم الانتحاري.ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.
https://sputnikarabic.ae/20221029/مقتل-وإصابة-العشرات-في-انفجارين-وسط-العاصمة-الصومالية-1069605534.html
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الصومال
الرئيس الصومالي: مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين في مقديشو
04:51 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 04:57 GMT 30.10.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين بانفجار سيارتين مفخختين خارج وزارة التعليم في مقديشو.
موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس،: "قتل أكثر من 100 شخص وإصابة 300 آخرين
بانفجار سيارتين مفخختين خارج وزارة التعليم في مقديشو".
وندد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، السبت، بالهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي وسط العاصمة مقديشو، ما أسفر عن عدد من القتلى.
وحمّل المتحدث باسم الشرطة الصومالية صديق آدم دوديشي، في مؤتمر صحفي، مقاتلي حركة "الشباب" المسؤولية عن الهجوم الانتحاري.
ومنذ سنوات يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.