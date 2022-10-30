https://sputnikarabic.ae/20221030/السلطات-الماليزية-تداهم-حفل-هالوين-للمثليين-1069623925.html
السلطات الماليزية تداهم حفل هالوين للمثليين
السلطات الماليزية تداهم حفل هالوين للمثليين
ذكر نشطاء، اليوم الأحد، أن السلطات الماليزية داهمت حفلا كبيرا للهالوين حضره مثليون، وألقت القبض على 20 شخصا بتهم ارتداء ملابس الجنس الآخر والتشجيع على الرذيلة. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T07:59+0000
2022-10-30T07:59+0000
2022-10-30T07:59+0000
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وقال الناشط نعمان عفيفي الذي كان ضمن المعتقلين في الحدث في كوالالمبور، في وقت متأخر السبت، إن المداهمة كانت "صادمة ومروعة".وأضاف أن "نحو 40 من رجال الدين مدعومين بالشرطة داهموا المكان الذي وُجد فيه نحو ألف مشارك وأوقفوا الموسيقى والرقص".قال نعمان إن السلطات قسمت رواد الحفل إلى مجموعتين، مسلمين وأتباع ديانات أخرى.بعد ذلك، تم نقل 20 مسلما إلى دائرة الشؤون الدينية الإسلامية في المناطق الفيدرالية، حيث "تم تسجيل تفاصيل هويتنا".وأضاف نعمان: "البعض زعم أنه خرق القانون بارتداء ملابس الجنس الآخر، بينما آخرون بمن فيهم أنا بتهمة تشجيع الرذيلة".وأوضح أن العشرين شخصا تم إطلاق صراحهم بعد ساعات قليلة، ولكن طلب منهم العودة الأسبوع المقبل للاستجواب.
https://sputnikarabic.ae/20170307/سلمان-ماليزيا-داعش-1022667868.html
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أخبار ماليزيا اليوم, هالوين
أخبار ماليزيا اليوم, هالوين
السلطات الماليزية تداهم حفل هالوين للمثليين
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ذكر نشطاء، اليوم الأحد، أن السلطات الماليزية داهمت حفلا كبيرا للهالوين حضره مثليون، وألقت القبض على 20 شخصا بتهم ارتداء ملابس الجنس الآخر والتشجيع على الرذيلة.
وقال الناشط نعمان عفيفي الذي كان ضمن المعتقلين في الحدث في كوالالمبور، في وقت متأخر السبت، إن المداهمة كانت "صادمة ومروعة".
وأضاف أن "نحو 40 من رجال الدين مدعومين بالشرطة
داهموا المكان الذي وُجد فيه نحو ألف مشارك وأوقفوا الموسيقى والرقص".
قال نعمان إن السلطات قسمت رواد الحفل إلى مجموعتين، مسلمين وأتباع ديانات أخرى.
بعد ذلك، تم نقل 20 مسلما إلى دائرة الشؤون الدينية الإسلامية في المناطق الفيدرالية، حيث "تم تسجيل تفاصيل هويتنا".
وأضاف نعمان: "البعض زعم أنه خرق القانون بارتداء ملابس الجنس الآخر، بينما آخرون بمن فيهم أنا بتهمة تشجيع الرذيلة".
وأوضح أن العشرين شخصا تم إطلاق صراحهم بعد ساعات قليلة، ولكن طلب منهم العودة الأسبوع المقبل للاستجواب.