https://sputnikarabic.ae/20221030/السيسي-يؤكد-خلال-اتصال-مع-السوداني-أهمية-تعزيز-أمن-العراق-واستقراره-وتدعيم-دوره-الحيوي-في-المنطقة-1069643384.html
السيسي يؤكد خلال اتصال مع السوداني أهمية تعزيز أمن العراق واستقراره وتدعيم دوره الحيوي في المنطقة
السيسي يؤكد خلال اتصال مع السوداني أهمية تعزيز أمن العراق واستقراره وتدعيم دوره الحيوي في المنطقة
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "دعم مصر للعراق في حربه على الإرهاب"، مشيرا إلى أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T16:28+0000
2022-10-30T16:28+0000
2022-10-30T16:28+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدم خلاله التهنئة بمناسبة تسلّم مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف، أنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيرا إلى أن السوداني أعرب "عن سعي العراق لإدامة العلاقة مع مصر في مختلف المجالات والصعد، بما يعضد الشراكة والتعاون الثنائي".من جانبه، أكد الرئيس المصري "أهمية تعزيز أمن العراق واستقراره، وتدعيم دوره الحيوي في المنطقة".ونالت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك يوم الخميس الماضي، إذ ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.ونشرت وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.وتعهد السوداني، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى "التيار الصدري" ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20221030/العراق-رئيس-الوزراء-الجديد-محمد-شياع-السوداني-يفصح-عن-ذمته-المالية-1069625870.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
السيسي يؤكد خلال اتصال مع السوداني أهمية تعزيز أمن العراق واستقراره وتدعيم دوره الحيوي في المنطقة
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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "دعم مصر للعراق في حربه على الإرهاب"، مشيرا إلى أهمية العلاقة التاريخية بين البلدين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قدم خلاله التهنئة بمناسبة تسلّم مهامه وتشكيل الحكومة الجديدة"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأضاف، أنه "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيرا إلى أن السوداني أعرب "عن سعي العراق لإدامة العلاقة مع مصر في مختلف المجالات والصعد، بما يعضد الشراكة والتعاون الثنائي".
من جانبه، أكد الرئيس المصري "أهمية تعزيز أمن العراق واستقراره، وتدعيم دوره الحيوي في المنطقة".
ونالت الحكومة العراقية الجديدة
برئاسة محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان في الجلسة المخصصة لذلك يوم الخميس الماضي، إذ ضمت العديد من الوجوه الجديدة فيما تم الإبقاء على فؤاد حسين وزيرا للخارجية.
ونشرت
وكالة الأنباء العراقية تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت 21 وزيرا، من بينهم فؤاد حسين وزيرا للخارجية وثابت سعيد وزيرا للدفاع وحيان عبد الغني وزيرا للنفط، وعبد الأمير الشمري الداخلية.
وتعهد السوداني، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أم لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى "التيار الصدري" ومناصريه الذين رفضوا المشاركة في الحكومة.