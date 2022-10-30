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الملك تشارلز الثالث ينظم حدثا عن المناخ قبل قمة شرم الشيخ مباشرة
الملك تشارلز الثالث ينظم حدثا عن المناخ قبل قمة شرم الشيخ مباشرة
أعلن الملك تشارلز الثالث، اليوم الأحد، أنه سيقيم حفل استقبال قبل قمة المناخ "كوب 27" الشهر المقبل، بعد أن نصحته الحكومة بعدم حضور الحدث الدولي المقرر انعقاده... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T14:14+0000
2022-10-30T14:14+0000
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وقال قصر باكنغهام إن الحدث الذي سيقام يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيجمع أكثر من 200 من قادة الأعمال الدوليين وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية. لطالما دعم تشارلز القضايا البيئية وتحدث في حدث "كوب 26" في غلاسكو العام الماضي.يأتي الاستقبال الملكي قبل يومين من انطلاق القمة في مدينة شرم الشيخ المصرية (نحو 500 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة القاهرة). ذكر القصر أن الحدث كان إيذانا بنهاية استضافة المملكة المتحدة لقمة "كوب 26".وصرح داونينج ستريت، يوم الجمعة، أن الملك لن يذهب إلى شرم الشيخ بعد أن نصحته الحكومة البريطانية السابقة بقيادة ليز تراس بأن هذا ليس "الحدث المناسب" لحضوره. كما قرر رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك عدم الذهاب، وركز بدلا من ذلك على القضايا المحلية.من جانبه قال ألوك شارما، وزير "كوب 26" البريطاني لصحيفة "صنداي تايمز" إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن رئيس الوزراء لن يحضر"، مضيفا أن الحضور سيرسل إشارة حول "التزام المملكة المتحدة المتجدد بشأن هذه القضية".
https://sputnikarabic.ae/20221028/البيت-الأبيض-يؤكد-مشاركة-بايدن-في-قمة-المناخ-بمصر-1069591068.html
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بريطانيا, أخبار مصر الآن, مصر

الملك تشارلز الثالث ينظم حدثا عن المناخ قبل قمة شرم الشيخ مباشرة

14:14 GMT 30.10.2022
© AP Photo / Jonathan Brady/Poolالملك تشارلز الثالث خلال مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم تنصيبه رسميًا ملكًا.
الملك تشارلز الثالث خلال مجلس الانضمام في قصر سانت جيمس، لندن، إنجلترا 10 سبتمبر 2022، حيث تم تنصيبه رسميًا ملكًا. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Jonathan Brady/Pool
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أعلن الملك تشارلز الثالث، اليوم الأحد، أنه سيقيم حفل استقبال قبل قمة المناخ "كوب 27" الشهر المقبل، بعد أن نصحته الحكومة بعدم حضور الحدث الدولي المقرر انعقاده في مصر.
وقال قصر باكنغهام إن الحدث الذي سيقام يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيجمع أكثر من 200 من قادة الأعمال الدوليين وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية. لطالما دعم تشارلز القضايا البيئية وتحدث في حدث "كوب 26" في غلاسكو العام الماضي.
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يأتي الاستقبال الملكي قبل يومين من انطلاق القمة في مدينة شرم الشيخ المصرية (نحو 500 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة القاهرة). ذكر القصر أن الحدث كان إيذانا بنهاية استضافة المملكة المتحدة لقمة "كوب 26".
وصرح داونينج ستريت، يوم الجمعة، أن الملك لن يذهب إلى شرم الشيخ بعد أن نصحته الحكومة البريطانية السابقة بقيادة ليز تراس بأن هذا ليس "الحدث المناسب" لحضوره. كما قرر رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك عدم الذهاب، وركز بدلا من ذلك على القضايا المحلية.
من جانبه قال ألوك شارما، وزير "كوب 26" البريطاني لصحيفة "صنداي تايمز" إنه "يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن رئيس الوزراء لن يحضر"، مضيفا أن الحضور سيرسل إشارة حول "التزام المملكة المتحدة المتجدد بشأن هذه القضية".
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