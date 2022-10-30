عربي
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يؤكد تجاوز خلافات الأمس خلال تحضيرات قمة الجزائر
https://sputnikarabic.ae/20221030/النقد-الدولي-يحذر-من-خطر-انقسام-الاقتصاد-العالمي-آسيا-ستكون-الخاسر-الأكبر-1069641482.html
"النقد الدولي" يحذر من خطر انقسام الاقتصاد العالمي... آسيا ستكون "الخاسر الأكبر"
"النقد الدولي" يحذر من خطر انقسام الاقتصاد العالمي... آسيا ستكون "الخاسر الأكبر"
حذر صندوق النقد الدولي من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستخسر أكثر من أي منطقة أخرى، إذا انقسم نظام التجارة العالمي في أعقاب التوترات الجيوسياسية. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:26+0000
2022-10-30T15:26+0000
اقتصاد
العالم
صندوق النقد الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1046057102_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_8b4b077a93e9b11f424b9d261f461374.jpg
وقال الصندوق في بحث نشره يوم الجمعة: "يمكن أن تخسر دول آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إذا انقسمت التجارة"، وهذا سيكون ضعفي حجم الخسائر السنوية العالمية المتوقعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وأشار البحث إلى تضرر القطاعات التجارية من عقوبات الرقائق الأمريكية الأخيرة على الصين، محذرا من سيناريو رفع الحواجز غير الجمركية في مناطق أخرى إلى "مستويات حقبة الحرب الباردة".وأضاف صندوق النقد الدولي أن القطاعات في الدول الآسيوية التي اضطرت إلى الانكماش بسبب انخفاض التجارة قد تعاني من خسائر توظيف تصل إلى 7%.قال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي في سنغافورة يوم الجمعة: "عندما نتحدث عن التقدم من تزايد عدم اليقين التجاري والتدابير الأكثر تقييدا، فإنه سيتصاعد في النهاية إلى التجزئة حيث ينقسم العالم".وتابع: "آسيا تخاطر بخسارة الكثير لأنها لاعب رئيسي في سلاسل التوريد العالمية، وفي عالم مجزأ، تخاطر بخسارة أكثر من أي شخص آخر".ظهرت علامات التشرذم العالمي خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018. لكن ظهرت علامات أكثر إثارة للقلق، هذا العام، حيث قال صندوق النقد الدولي إن العقوبات المفروضة على روسيا زادت من حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية.
https://sputnikarabic.ae/20221025/صندوق-النقد-الدولي-يقول-إن-الاقتصاد-العالمي-ينتقل-إلى-أوقات-أكثر-صعوبة-في-عام-2023-1069458064.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/14/1046057102_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_b7575283799afdc68dc5055948924fff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, صندوق النقد الدولي
اقتصاد, العالم, صندوق النقد الدولي

"النقد الدولي" يحذر من خطر انقسام الاقتصاد العالمي... آسيا ستكون "الخاسر الأكبر"

15:26 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев / الانتقال إلى بنك الصوركريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Алексей Агарышев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حذر صندوق النقد الدولي من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ستخسر أكثر من أي منطقة أخرى، إذا انقسم نظام التجارة العالمي في أعقاب التوترات الجيوسياسية.
وقال الصندوق في بحث نشره يوم الجمعة: "يمكن أن تخسر دول آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إذا انقسمت التجارة"، وهذا سيكون ضعفي حجم الخسائر السنوية العالمية المتوقعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وأشار البحث إلى تضرر القطاعات التجارية من عقوبات الرقائق الأمريكية الأخيرة على الصين، محذرا من سيناريو رفع الحواجز غير الجمركية في مناطق أخرى إلى "مستويات حقبة الحرب الباردة".
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
صندوق النقد الدولي يقول إن الاقتصاد العالمي ينتقل إلى أوقات أكثر صعوبة في عام 2023
25 أكتوبر, 13:31 GMT
وأضاف صندوق النقد الدولي أن القطاعات في الدول الآسيوية التي اضطرت إلى الانكماش بسبب انخفاض التجارة قد تعاني من خسائر توظيف تصل إلى 7%.
قال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي في سنغافورة يوم الجمعة: "عندما نتحدث عن التقدم من تزايد عدم اليقين التجاري والتدابير الأكثر تقييدا، فإنه سيتصاعد في النهاية إلى التجزئة حيث ينقسم العالم".
وتابع: "آسيا تخاطر بخسارة الكثير لأنها لاعب رئيسي في سلاسل التوريد العالمية، وفي عالم مجزأ، تخاطر بخسارة أكثر من أي شخص آخر".
ظهرت علامات التشرذم العالمي خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018. لكن ظهرت علامات أكثر إثارة للقلق، هذا العام، حيث قال صندوق النقد الدولي إن العقوبات المفروضة على روسيا زادت من حالة عدم اليقين بشأن العلاقات التجارية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала