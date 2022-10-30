https://sputnikarabic.ae/20221030/بعد-فرز-70-من-الأصوات-لولا-يتفوق-على-بولسونارو-في-جولة-الإعادة-الرئاسية-بالبرازيل-1069652186.html
بعد فرز 70% من الأصوات.. لولا يتفوق على بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية بالبرازيل
بعد فرز 70% من الأصوات.. لولا يتفوق على بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية بالبرازيل
تمكن الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من التقدم على الزعيم الحالي جايير بولسونارو، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وفقا... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T22:10+0000
2022-10-30T22:10+0000
2022-10-30T22:21+0000
جايير بولسونارو
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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ومع فرز 69.86% من الأصوات في جولة الإعادة اليوم الأحد، حصل بولسونارو على 49.96%، بينما حصل لولا على 50.04%.في وقت سابق من اليوم، بعد فرز 54.33% من الأصوات، حصل بولسونارو على 50.2%، بينما حصل لولا على 48.8%.وأجرت البرازيل انتخابات عامة في 2 أكتوبر/تشرين الأول، وحصل لولا على 48.4%، بينما حصل بولسونارو على 43.2% من الأصوات. نظرًا لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50% في الجولة الأولى، فقد تم تحديد موعد جولة الإعادة في 30 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20221030/بولسونارو-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-البرازيلية-بعد-فرز-30-من-صناديق-الاقتراع--1069651274.html
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جايير بولسونارو, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
جايير بولسونارو, لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
بعد فرز 70% من الأصوات.. لولا يتفوق على بولسونارو في جولة الإعادة الرئاسية بالبرازيل
22:10 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 22:21 GMT 30.10.2022) تابعنا عبر
تمكن الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من التقدم على الزعيم الحالي جايير بولسونارو، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، وفقا لبيانات من المحكمة العليا للانتخابات.
ومع فرز 69.86% من الأصوات في جولة الإعادة اليوم الأحد، حصل بولسونارو على 49.96%
، بينما حصل لولا على 50.04%.
في وقت سابق من اليوم، بعد فرز 54.33% من الأصوات، حصل بولسونارو على 50.2%، بينما حصل لولا على 48.8%.
وأجرت البرازيل انتخابات عامة في 2 أكتوبر/تشرين الأول، وحصل لولا على 48.4%، بينما حصل بولسونارو على 43.2% من الأصوات. نظرًا لعدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على أكثر من 50% في الجولة الأولى، فقد تم تحديد موعد جولة الإعادة في 30 أكتوبر.