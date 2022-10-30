https://sputnikarabic.ae/20221030/بلينكن-يبحث-الوضع-في-أوكرانيا-مع-وزير-الخارجية-الهندي-1069621862.html

بلينكن يبحث الوضع في أوكرانيا مع وزير الخارجية الهندي

بلينكن يبحث الوضع في أوكرانيا مع وزير الخارجية الهندي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ناقش مسألة أوكرانيا، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T05:35+0000

2022-10-30T05:35+0000

2022-10-30T05:35+0000

وزير الخارجية الأمريكي

أخبار الهند اليوم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069332721_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_52a9fbd5f07ea479a1267184d94ceefa.jpg

وقال برايس في بيان، يوم السبت: "ناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الشؤون الخارجية الهندي القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والوضع في أوكرانيا".في وقت سابق من هذا الأسبوع، كررت سفارة الهند في كييف دعوتها للمواطنين الهنود لمغادرة أوكرانيا وسط التصعيد الأخير للوضع الناجم عن تقارير تفيد باحتمال حدوث استفزازات باستخدام ما يسمى بـ "القنابل القذرة".أثار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مخاوف بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة"، خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، يوم الأربعاء.وقال سينغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المحادثات، إنه كرر موقف الهند بشأن الحاجة إلى متابعة طريق الحوار والدبلوماسية من أجل حل مبكر للوضع في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221030/أنطونوف-إلقاء-اللوم-على-روسيا-لتعليق-مشاركتها-في-صفقة-الحبوب-غير-عادل-1069620863.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وزير الخارجية الأمريكي, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا