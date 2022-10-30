https://sputnikarabic.ae/20221030/بلينكن-يبحث-الوضع-في-أوكرانيا-مع-وزير-الخارجية-الهندي-1069621862.html
بلينكن يبحث الوضع في أوكرانيا مع وزير الخارجية الهندي
بلينكن يبحث الوضع في أوكرانيا مع وزير الخارجية الهندي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ناقش مسألة أوكرانيا، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T05:35+0000
2022-10-30T05:35+0000
2022-10-30T05:35+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار الهند اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال برايس في بيان، يوم السبت: "ناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الشؤون الخارجية الهندي القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والوضع في أوكرانيا".في وقت سابق من هذا الأسبوع، كررت سفارة الهند في كييف دعوتها للمواطنين الهنود لمغادرة أوكرانيا وسط التصعيد الأخير للوضع الناجم عن تقارير تفيد باحتمال حدوث استفزازات باستخدام ما يسمى بـ "القنابل القذرة".أثار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مخاوف بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة"، خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، يوم الأربعاء.وقال سينغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المحادثات، إنه كرر موقف الهند بشأن الحاجة إلى متابعة طريق الحوار والدبلوماسية من أجل حل مبكر للوضع في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221030/أنطونوف-إلقاء-اللوم-على-روسيا-لتعليق-مشاركتها-في-صفقة-الحبوب-غير-عادل-1069620863.html
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وزير الخارجية الأمريكي, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا
بلينكن يبحث الوضع في أوكرانيا مع وزير الخارجية الهندي
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ناقش مسألة أوكرانيا، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.
وقال برايس في بيان، يوم السبت: "ناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الشؤون الخارجية الهندي القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والوضع في أوكرانيا
".
كانت السفارة الروسية في الهند قالت، الخميس، إن جايشانكار سيزور روسيا في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، كررت سفارة الهند في كييف دعوتها للمواطنين الهنود لمغادرة أوكرانيا وسط التصعيد الأخير للوضع الناجم عن تقارير تفيد باحتمال حدوث استفزازات باستخدام ما يسمى بـ "القنابل القذرة".
أثار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مخاوف بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة"، خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، يوم الأربعاء.
وقال سينغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المحادثات، إنه كرر موقف الهند بشأن الحاجة إلى متابعة طريق الحوار والدبلوماسية من أجل حل مبكر للوضع في أوكرانيا.