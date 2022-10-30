https://sputnikarabic.ae/20221030/بوريل-يعلن-التواصل-مع-غوتيريش-لتنسيق-الإجراءات-وضمان-تصدير-الحبوب-والأسمدة-من-أوكرانيا-1069640994.html

بوريل يعلن التواصل مع غوتيريش لتنسيق الإجراءات وضمان تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا

بوريل يعلن التواصل مع غوتيريش لتنسيق الإجراءات وضمان تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتنسيق الإجراءات وضمان تصدير الحبوب... 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T15:22+0000

2022-10-30T15:22+0000

2022-10-30T15:22+0000

العالم

اقتصاد

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إنه "في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، لمناقشة اتفاق البحر الأسود، وتنسيق الإجراءات لضمان تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا".من جهته، أكد ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أن "غوتيريش يجري اتصالات مكثفة لبحث إمكانية انهاء تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود".وأضاف دوجاريك أن "غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الحالي حول مبادرة البحر الأسود".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الطائرات المسيرة التي هاجمت السفن الروسية في سيفاستوبول غادرت أوديسا وحلقت على طول المنطقة الأمنية لممر صفقة الحبوب.وأشارت الدفاع الروسية إلى أنهم التقطوا ودرسوا حطام الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في منطقة المياه بالقرب من مدينة سيفاستوبول وتبين أن نقطة الانطلاق كانت من المنطقة البحرية للمنطقة الأمنية لممر الحبوب في البحر الأسود.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت 29 أكتوبر/ تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".وجاء في بيان الوزارة: "يجب الإشارة إلى أن سفن أسطول البحر الأسود التي تعرضت لهجوم إرهابي تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب" كجزء من المبادرة الدولية لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في يوليو/ تموز الماضي، وذلك على أثر الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20221030/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يجري-اتصالات-مكثفة-بهدف-إعادة-تنشيط-اتفاق-الحبوب-1069639148.html

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