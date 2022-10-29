https://sputnikarabic.ae/20221029/الاتحاد-الأوروبي-يؤيد-جهود-الحفاظ-على-مبادرة-الحبوب--1069615033.html
الاتحاد الأوروبي يؤيد جهود الحفاظ على "صفقة الحبوب"
الاتحاد الأوروبي يؤيد جهود الحفاظ على "صفقة الحبوب"
عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن تأييده للجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة للإبقاء على مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب سارية. 29.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-29T20:00+0000
2022-10-29T20:00+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ندعم الجهود بقيادة الأمم المتحدة لإبقاء الاتفاق حيًا".وشدد المسؤول الأوروبي "على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن أي تحركات أحادية من شأنها تعريض مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب للخطر".ووصف المبادرة بأنها "جهد إنساني حيوي له تأثير إيجابي على حصول ملايين الأشخاص في أنحاء العالم على الغذاء".وقررت موسكو في وقت سابق اليوم تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/يوليو الماضي، وذلك تعليقًا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221029/روسيا-تعلن-استعدادها-لإمداد-السوق-العالمي-بالحبوب-الروسية-1069606768.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, حبوب, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, حبوب, روسيا
الاتحاد الأوروبي يؤيد جهود الحفاظ على "صفقة الحبوب"
20:00 GMT 29.10.2022 (تم التحديث: 20:01 GMT 29.10.2022) تابعنا عبر
عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن تأييده للجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة للإبقاء على مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب سارية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ندعم الجهود بقيادة الأمم المتحدة لإبقاء الاتفاق حيًا".
وشدد المسؤول الأوروبي "على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن أي تحركات أحادية من شأنها تعريض مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب
للخطر".
ووصف المبادرة بأنها "جهد إنساني حيوي له تأثير إيجابي على حصول ملايين الأشخاص في أنحاء العالم على الغذاء".
وقررت موسكو في وقت سابق اليوم تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/يوليو الماضي، وذلك تعليقًا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن روسيا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسميا بتعليق مشاركتها في "مبادرة البحر الأسود للحبوب".