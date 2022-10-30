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https://sputnikarabic.ae/20221030/حزب-الله-يقول-إنه-يريد-رئيسا-بالتوافق-لا-يكون-استفزازيا-ولا-يتحدى-إلا-العدو-1069641254.html
"حزب الله" يقول إنه يريد رئيسا بالتوافق لا يكون استفزازيا ولا يتحدى إلا العدو
"حزب الله" يقول إنه يريد رئيسا بالتوافق لا يكون استفزازيا ولا يتحدى إلا العدو
أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني الشيخ نبيل قاووق، أن "الحزب يريد رئيساً بالتوافق يبدأ بإخراج البلد من الأزمات، ولا يكون استفزازيا، ولا يتحدى أحدا... 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T15:22+0000
2022-10-30T15:22+0000
أخبار لبنان
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن الشيخ قاووق، قوله إن "إسرائيل كانت وما تزال وستبقى عدوا وشرا مطلقا قبل الترسيم وبعده، وإن المعادلة الذهبية ستبقى ثابتة وراسخة أكثر فأكثر".وأضاف أن "حزب الله كان وما يزال وسيبقى في الموقع الأول والمتقدّم لنصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة في فلسطين، ولم يتغيّر شيء على الإطلاق سوى أننا زدنا عزماً وإصراراً على مواجهة هذا العدو وإكمال درب المقاومة".وشدد قاووق، على أن "كثرة وشدة وصعوبة الأزمات المالية والمعيشية والاقتصادية، تفترض انتخاب رئيس يُؤتمن على إخراج البلد من الأزمات وليس رئيساً يفجر الأزمات ويزيدها تأزما".ولفت إلى أن "البعض في لبنان يريدون رئيسا للمواجهة والتحدي يقسم اللبنانيين ليواجهوا بعضهم بعضا، بينما نحن نريد رئيسا بالتفاهم والتوافق يوحّد اللبنانيين، ويواجه العدو والفساد والأزمات"، معتبرا أن "إصرار هؤلاء على رئيس تحدٍ ومواجهة، هو السبب الرئيسي في ضياع فرصة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية".وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، اليوم، مغادرة الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته.وأضافت الرئاسة أن "عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا".وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام ‏الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".‏وأكد ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
https://sputnikarabic.ae/20221030/الرئاسة-اللبنانية-تعلن-مغادرة-ميشال-عون-قصر-بعبدا-مع-انتهاء-ولايته-1069627689.html
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

"حزب الله" يقول إنه يريد رئيسا بالتوافق لا يكون استفزازيا ولا يتحدى إلا العدو

15:22 GMT 30.10.2022
© Sputnik . Abdulkader Albayمغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون قصر بعبدا مع انتهاء ولايته
مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون قصر بعبدا مع انتهاء ولايته - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . Abdulkader Albay
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أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" اللبناني الشيخ نبيل قاووق، أن "الحزب يريد رئيساً بالتوافق يبدأ بإخراج البلد من الأزمات، ولا يكون استفزازيا، ولا يتحدى أحدا إلا العدو الإسرائيلي".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن الشيخ قاووق، قوله إن "إسرائيل كانت وما تزال وستبقى عدوا وشرا مطلقا قبل الترسيم وبعده، وإن المعادلة الذهبية ستبقى ثابتة وراسخة أكثر فأكثر".
مغادرة الرئيس اللبناني ميشال عون قصر بعبدا مع انتهاء ولايته - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
الرئاسة اللبنانية تعلن مغادرة ميشال عون قصر بعبدا مع انتهاء ولايته
10:27 GMT
وأضاف أن "حزب الله كان وما يزال وسيبقى في الموقع الأول والمتقدّم لنصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة في فلسطين، ولم يتغيّر شيء على الإطلاق سوى أننا زدنا عزماً وإصراراً على مواجهة هذا العدو وإكمال درب المقاومة".
وشدد قاووق، على أن "كثرة وشدة وصعوبة الأزمات المالية والمعيشية والاقتصادية، تفترض انتخاب رئيس يُؤتمن على إخراج البلد من الأزمات وليس رئيساً يفجر الأزمات ويزيدها تأزما".
ولفت إلى أن "البعض في لبنان يريدون رئيسا للمواجهة والتحدي يقسم اللبنانيين ليواجهوا بعضهم بعضا، بينما نحن نريد رئيسا بالتفاهم والتوافق يوحّد اللبنانيين، ويواجه العدو والفساد والأزمات"، معتبرا أن "إصرار هؤلاء على رئيس تحدٍ ومواجهة، هو السبب الرئيسي في ضياع فرصة انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق، اليوم، مغادرة الرئيس اللبناني، ميشال عون، قصر بعبدا، مع انتهاء ولايته.
وأضافت الرئاسة أن "عون قام بتحية العلم اللبناني فيما موسيقى الجيش تعزف لحن التعظيم والنشيد الوطني، واستعرض كتيبة من الحرس الجمهوري، كما صافح المدراء العامين والمستشارين في قصر بعبدا".
وقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن "المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام ‏الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".‏
وأكد ميقاتي في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها وكيفية اتخاذ قراراتها والمنصوص عنها في الدستور وفي المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 وتعديلاته (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف".
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