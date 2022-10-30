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كاتبة لبنانية توضح حساسية توقيت انعقاد القمة العربية في الجزائر
كاتبة لبنانية توضح حساسية توقيت انعقاد القمة العربية في الجزائر
قالت جمانة الشامي الكاتبة اللبنانية، اليوم الأحد، إن القمة العربية جاءت في توقيت يشهد فيه العالم صراعات وأزمات متعددة انعكست على الأوضاع العربية والإقليمية. 30.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-30T13:03+0000
2022-11-01T08:03+0000
الجزائر
جامعة الدول العربية
القمة العربية في الجزائر
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وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن استضافة الجزائر للقمة مثل تحديات في ظل التجاذبات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية على خلفية الأزمة العالمية، بعد توقف دام لسنوات ثلاث.وأوضحت الشامي أن نقاط القوة في القمة التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، تتمثل في الاقتصاد والإجماع على ضرورة إقرار استراتيجية الأمن الغذائي، التي تمثل الشاغل الأول للشعوب العربية في الوقت الراهن.ولفتت إلى أن انعقاد القمة في تاريخ مهم للجزائر وهو الأول من نوفمبر، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للداخل الجزائري الذي يحتفل بعيد الشهداء في هذا الوقت.وترى أن الحد الأدنى من الإجماع العربي خلال القمة يمثل نجاحا مهما في الوقت الحالي، والذي يمكن التأسيس عليه كنقطة انطلاق نحو توحيد الصف العربي، مشيرة إلى أن الخلافات متوقعة وفي حدود الاحتواء التي يمكن التوافق عليها بين القادة.
https://sputnikarabic.ae/20221029/مصادر-دبلوماسية-تؤكد-عدم-انسحاب-بوريطة-من-الاجتماعات-التحضيرية-للقمة-العربية-1069616778.html
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الجزائر, جامعة الدول العربية, القمة العربية في الجزائر
الجزائر, جامعة الدول العربية, القمة العربية في الجزائر

كاتبة لبنانية توضح حساسية توقيت انعقاد القمة العربية في الجزائر

13:03 GMT 30.10.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 01.11.2022)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين
الاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
قالت جمانة الشامي الكاتبة اللبنانية، اليوم الأحد، إن القمة العربية جاءت في توقيت يشهد فيه العالم صراعات وأزمات متعددة انعكست على الأوضاع العربية والإقليمية.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن استضافة الجزائر للقمة مثل تحديات في ظل التجاذبات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية على خلفية الأزمة العالمية، بعد توقف دام لسنوات ثلاث.
ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، بالقمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2022
بوريطة: القمة العربية يمكن أن تنجح إذا التزم البلد المضيف القواعد التي تحكم القمم
29 أكتوبر, 20:43 GMT
وأوضحت الشامي أن نقاط القوة في القمة التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، تتمثل في الاقتصاد والإجماع على ضرورة إقرار استراتيجية الأمن الغذائي، التي تمثل الشاغل الأول للشعوب العربية في الوقت الراهن.
ولفتت إلى أن انعقاد القمة في تاريخ مهم للجزائر وهو الأول من نوفمبر، يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للداخل الجزائري الذي يحتفل بعيد الشهداء في هذا الوقت.
وترى أن الحد الأدنى من الإجماع العربي خلال القمة يمثل نجاحا مهما في الوقت الحالي، والذي يمكن التأسيس عليه كنقطة انطلاق نحو توحيد الصف العربي، مشيرة إلى أن الخلافات متوقعة وفي حدود الاحتواء التي يمكن التوافق عليها بين القادة.
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