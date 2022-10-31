https://sputnikarabic.ae/20221031/أنصار-الله-تنفي-رفضها-تمديد-الهدنة-وتتهم-التحالف-بإيصال-الوضع-إلى-حالة-من-اللا-حرب-واللا-سلم-1069691409.html

"أنصار الله" تنفي رفضها تمديد الهدنة وتتهم التحالف بإيصال الوضع إلى حالة من "اللاحرب واللاسلم"

"أنصار الله" تنفي رفضها تمديد الهدنة وتتهم التحالف بإيصال الوضع إلى حالة من "اللاحرب واللاسلم"

اتهم وزير الخارجية في صنعاء التابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، هشام شرف، دول التحالف بقيادة السعودية، "بايصال الوضع إلى حالة من اللاحرب واللاسلم وأنها لا تريد... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T19:02+0000

2022-10-31T19:02+0000

2022-10-31T19:03+0000

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أنصار الله

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وقال شرف، في تصريحات مع وكالة "فارس" الإيرانية، إن "دول العدوان تريد استمرار الوضع المأساوي كما هو، وبالتالي لاتخلق ظروفا مؤاتيه للتسوية السياسية وتحقيق السلام"، مؤكدا أن أنصار الله "تريد الوصول إلى وضع سلام مستدام يخدم الشعب اليمني ويرفع عنه المعاناة المعيشيه والاقتصادية".ونفى أن "تكون صنعاء رفضت تمديد الهدنة"، مشيرا إلى أنها "أوضحت موقفها في وجود هدنة يتم خلالها التعامل مع متطلبات السلام وتحقيق مايريده الشعب اليمني".وتابع: "موقف صنعاء تلخص في فتح المطار بشكل كامل، وكذلك الموانئ، والسماح بدخول سفن النفط والغاز من دون عرقله، والترتيب لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمرتبات موظفي الخدمة العامة من عائدات بيع النفط اليمني وأي مبيعات للغاز من خلال ما هو موجود من عائدات البيع السابقة وأي مبيعات جديدة".وأكد شرف أن "دول العدوان لا تريد أن ترفع المعاناة عن شعبنا وتريد استمرار الوضع المأساوي كما هو، وبالتالي لا تخلق ظروفا مواتية للتسوية السياسية وتحقيق السلام".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20221030/غروندبرغ-يناقش-مع-أنصار-الله-في-مسقط-تجديد-الهدنة-في-اليمن-1069648162.html

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