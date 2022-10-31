https://sputnikarabic.ae/20221031/العراق-يطلق-عملية-أمنية-في-4-محاور-بمحيط-الموصل-1069661211.html
العراق يطلق عملية أمنية في 4 محاور بمحيط الموصل
العراق يطلق عملية أمنية في 4 محاور بمحيط الموصل
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، إطلاق عملية أمنية من 4 محاور غرب وجنوب الموصل. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T08:26+0000
2022-10-31T08:26+0000
2022-10-31T08:26+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر اليوم الاثنين، عن هيئة الحشد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن قوة من الجيش وقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي بدأت عملية تفتيش وتطهير واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور.وذكر أن العملية الأمنية تهدف إلى ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) في هذه المناطق.كما تهدف إلى "سد أي ثغرة قد تستغلها العصابات الإرهابية لتنفيذ عملياتها ضد المدنيين أو القوات الأمنية".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221029/الجيش-التركي-يعلن-تحييد-4-مسلحين-في-العراق-1069604319.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
العراق يطلق عملية أمنية في 4 محاور بمحيط الموصل
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، إطلاق عملية أمنية من 4 محاور غرب وجنوب الموصل.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الاثنين، عن هيئة الحشد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن قوة من الجيش وقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي بدأت عملية تفتيش وتطهير واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور.
وذكر أن العملية الأمنية تهدف إلى ملاحقة فلول تنظيم "داعش"
الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) في هذه المناطق.
كما تهدف إلى "سد أي ثغرة قد تستغلها العصابات الإرهابية لتنفيذ عملياتها ضد المدنيين أو القوات الأمنية".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.