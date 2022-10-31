https://sputnikarabic.ae/20221031/الكرملين-بوتين-يهنئ-لولا-دا-سيلفا-بمناسبة-فوزه-في-الانتخابات-الرئاسية-بالبرازيل-1069655053.html
الكرملين: بوتين يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
الكرملين: بوتين يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعث ببرقية تهنئة للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T06:12+0000
2022-10-31T06:12+0000
2022-10-31T06:12+0000
روسيا
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وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد لولا، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بفوزكم في الانتخابات الرئاسية. أكدت نتائج التصويت سلطتك السياسية العليا. آمل أن نضمن من خلال الجهود المشتركة زيادة تطوير التعاون الروسي البرازيلي البناء في جميع المجالات".انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، اليوم الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، وفقا لبيانات من اللجنة العليا للانتخابات.وأجريت اليوم في البرازيل، الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد وحكام 12 ولاية.وكانت استطلاعات للرأي نشرت يوم السبت، كشفت أن زعيم "حزب العمال" لولا دا سيلفا لديه أعلى فرصة للفوز.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: بوتين يهنئ لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل
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أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعث ببرقية تهنئة للرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل.
وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد لولا، أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بفوزكم في الانتخابات الرئاسية. أكدت نتائج التصويت سلطتك السياسية العليا. آمل أن نضمن من خلال الجهود المشتركة زيادة تطوير التعاون الروسي البرازيلي البناء في جميع المجالات".
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، اليوم الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%، وفقا لبيانات من اللجنة العليا للانتخابات.
وأجريت اليوم في البرازيل، الجولة الثانية من الانتخابات العامة، والتي صوّت خلالها المواطنون لاختيار الرئيس المستقبلي للبلاد
وحكام 12 ولاية.
وكانت استطلاعات للرأي نشرت يوم السبت، كشفت أن زعيم "حزب العمال" لولا دا سيلفا لديه أعلى فرصة للفوز.