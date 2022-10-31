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https://sputnikarabic.ae/20221031/الميزانية-السعودية-تسجل-فائضا-بأكثر-من-14-مليار-ريال-في-الربع-الثالث-2022-1069680369.html
الميزانية السعودية تسجل فائضا بأكثر من 14 مليار ريال في الربع الثالث 2022
الميزانية السعودية تسجل فائضا بأكثر من 14 مليار ريال في الربع الثالث 2022
أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية تسجيل فائض في الميزانية العامة للملكة بقيمة 14.1 مليار ريال في الربع الثالث 2022. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T15:10+0000
2022-10-31T15:10+0000
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وأشارت الوزارة، بحسب موقع "سبق"، إلى أن الإيرادات العامة للدولة خلال الربع الثالثة للعام الجاري بلغت 301.87 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 287.73 مليار ريال ليكون الفائض 14.14 مليار ريال.وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات النفطية في الربع الثالث من 2022، بلغت نحو 229.02 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 72.85 مليار ريال.وأكدت ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 24% إلى نحو 301.87 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بنحو 243.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021.وأشارت إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 22% في الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 287.73 مليار ريال، مقابل نحو 236.7 مليار ريال في الربع المقابل في 2021.ولفتت الوزارة إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 55% في الربع الثالث من 2022، لتصل إلى نحو 229.02 مليار ريال مقابل 147.98 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 24% إلى نحو 72.85 مليار ريال، مقارنة بنحو 95.4 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.
https://sputnikarabic.ae/20221027/وزير-المالية-السعودي-يقول-إن-دول-الخليج-تشهد-طفرة-اقتصادية-ولا-تعاني-من-التضخم-1069546346.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الميزانية السعودية تسجل فائضا بأكثر من 14 مليار ريال في الربع الثالث 2022

15:10 GMT 31.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEسوق الأسهم السعودي "تداول"
سوق الأسهم السعودي تداول - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية تسجيل فائض في الميزانية العامة للملكة بقيمة 14.1 مليار ريال في الربع الثالث 2022.
وأشارت الوزارة، بحسب موقع "سبق"، إلى أن الإيرادات العامة للدولة خلال الربع الثالثة للعام الجاري بلغت 301.87 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 287.73 مليار ريال ليكون الفائض 14.14 مليار ريال.
وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات النفطية في الربع الثالث من 2022، بلغت نحو 229.02 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 72.85 مليار ريال.
وأكدت ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 24% إلى نحو 301.87 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بنحو 243.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2021.
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وأشارت إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 22% في الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 287.73 مليار ريال، مقابل نحو 236.7 مليار ريال في الربع المقابل في 2021.
ولفتت الوزارة إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 55% في الربع الثالث من 2022، لتصل إلى نحو 229.02 مليار ريال مقابل 147.98 مليار ريال في الربع المماثل من 2021، بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 24% إلى نحو 72.85 مليار ريال، مقارنة بنحو 95.4 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.
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