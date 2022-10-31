https://sputnikarabic.ae/20221031/باريس-تدعو-البرلمان-اللبناني-إلى-انتخاب-رئيس-جديد-للبلاد-دون-إبطاء-1069689733.html
باريس تدعو البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد دون إبطاء
باريس تدعو البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد دون إبطاء
دعت فرنسا مجلس النواب اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون إبطاء، وذلك على خلفية انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، اليوم الاثنين، مناشدة كافة الفاعلين... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T17:46+0000
2022-10-31T17:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين، أن "فرنسا دعت النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد دون إبطاء وناشدت كافة الفاعلين اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم لمصلحة البلاد".وكان الرئيس، ميشال عون قد أعلن، أمس الأحد، توقيعه مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي وذلك قبيل مغادرته قصر الرئاسة في بعبدا للمرة الأخيرة إلى منزله عشية انتهاء فترة ولايته اليوم الاثنين.وتحولت الحكومة برئاسة ميقاتي، إلى حكومة تصريف أعمال، مع بداية ولاية البرلمان اللبناني الجديد المنتخب، في مايو/ أيار الماضي.وفي الـ24 من الشهر الجاري، فشل البرلمان اللبناني، للمرة الرابعة على التوالي، في انتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس ميشال عون، وذلك ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تاريخ انتهاء ولاية عون.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
https://sputnikarabic.ae/20221031/عون-يؤكد-أن-التوافق-على-انتخاب-رئيس-جديد-في-لبنان-بعيد-المنال-حاليا-1069683310.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فرنسا
باريس تدعو البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد دون إبطاء
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دعت فرنسا مجلس النواب اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون إبطاء، وذلك على خلفية انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، اليوم الاثنين، مناشدة كافة الفاعلين اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين، أن "فرنسا دعت النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد دون إبطاء وناشدت كافة الفاعلين اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم لمصلحة البلاد".
وكان الرئيس، ميشال عون قد أعلن، أمس الأحد، توقيعه مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال
برئاسة نجيب ميقاتي وذلك قبيل مغادرته قصر الرئاسة في بعبدا للمرة الأخيرة إلى منزله عشية انتهاء فترة ولايته اليوم الاثنين.
وتحولت الحكومة برئاسة ميقاتي، إلى حكومة تصريف أعمال، مع بداية ولاية البرلمان اللبناني الجديد المنتخب، في مايو/ أيار الماضي.
وفي الـ24 من الشهر الجاري، فشل البرلمان اللبناني، للمرة الرابعة على التوالي، في انتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس ميشال عون، وذلك ضمن المهلة الدستورية
التي تنتهي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تاريخ انتهاء ولاية عون.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.