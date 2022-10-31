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https://sputnikarabic.ae/20221031/بايدن-وماكرون-يهنئان-لولا-دا-سيلفا-بالفوز-برئاسة-البرازيل-1069653384.html
بايدن وماكرون يهنئان لولا دا سيلفا بالفوز برئاسة البرازيل
بايدن وماكرون يهنئان لولا دا سيلفا بالفوز برئاسة البرازيل
هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالفوز بالانتخابات الرئاسية في البرازيل فور إعلان النتائج. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T01:05+0000
2022-10-31T01:05+0000
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
جو بايدن
إيمانويل ماكرون
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وقال ماكرون إن انتخاب لولا دا سيلفا "يفتح صفحة جديدة في تاريخ البرازيل".كما أعرب جو بايدن عن أمله في التعاون مع الرئيس الجديد.وأيضا هنأ كل من قادة، بوليفيا، كوبا، فنزويلا، المكسيك، كولومبيا، والأرجنتين، لولو دا سيلفا على فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل.انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
https://sputnikarabic.ae/20221030/فوز-لولا-دا-سيلفا-بالانتخابات-الرئاسية-في-البرازيل-على-حساب-منافسه-بولسونارو-1069652595.html
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لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, جو بايدن, إيمانويل ماكرون
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا, جو بايدن, إيمانويل ماكرون

بايدن وماكرون يهنئان لولا دا سيلفا بالفوز برئاسة البرازيل

01:05 GMT 31.10.2022
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
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هنأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالفوز بالانتخابات الرئاسية في البرازيل فور إعلان النتائج.
وقال ماكرون إن انتخاب لولا دا سيلفا "يفتح صفحة جديدة في تاريخ البرازيل".
بدوره اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الانتخابات التي أجريت في البرازيل حرة ونزيهة.
كما أعرب جو بايدن عن أمله في التعاون مع الرئيس الجديد.
وأيضا هنأ كل من قادة، بوليفيا، كوبا، فنزويلا، المكسيك، كولومبيا، والأرجنتين، لولو دا سيلفا على فوزه في الانتخابات الرئاسية في البرازيل.
الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل على حساب منافسه بولسونارو
أمس, 23:04 GMT
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
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