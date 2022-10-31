https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يؤكد-أن-اختيار-تركيا-كمركز-للغاز-الروسي-واضح---1069694442.html

بوتين يشير إلى السماح لشركة "غازبروم" بتفقد موقع انفجار خطي "التيار الشمالي"

بوتين يشير إلى السماح لشركة "غازبروم" بتفقد موقع انفجار خطي "التيار الشمالي"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اختيار تركيا كمركز للغاز الروسي أمر مفهوم، حيث يصعب العمل مباشرة مع أوروبا، مشيرا إلى السماح لشركة "غازبروم" الروسية... 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T20:28+0000

2022-10-31T20:28+0000

2022-10-31T21:01+0000

روسيا

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وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب القمة الثلاثية مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان: "فيما يتعلق باختيار تركيا كمركز محتمل للإمدادات (الغاز الروسي)، في هذه الحالة، إلى أوروبا، يبدو لي أنه من الواضح سبب قيامنا بذلك، ولماذا اقترحناها. لأنه من الصعب جدا العمل مباشرة مع الشركاء الأوروبيين".ونوه بوتين إلى أنه ليس هناك شك في أنه سيتم إبرام عقود لشراء الغاز الروسي من خلال المركز التركي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك الكثير من الراغبين في أوروبا.وحول إمكانية إجراء مفاوضات مع كييف، اعتبر بوتين أنه أجل تحقيق نتائج، يجب أن يجلس المرء على طاولة المفاوضات.وأشار بوتين، في معرض حديثه عن الاتفاقيات المحتملة مع أوكرانيا، إلى أن كييف لا ترغب في الجلوس على طاولة المفاوضات.وقال: "اتفقنا معهم في اسطنبول، ثم أخذوا كل شيء وألقوا به في السلة، والآن، كما أشرت، لقد منعوا أنفسهم من التحدث معنا عن شيء ما. كيف يمكننا الآن مناقشة إمكانية الاتفاقات إذا كان هناك لا ترغب حتى في التحدث إلينا؟".

https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يشدد-على-ضمان-عدم-وجود-تهديدات-في-إطار-اتفاقية-الحبوب-1069693615.html

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