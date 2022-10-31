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بوتين يشدد على ضمان عدم وجود تهديدات للسفن في إطار "اتفاقية الحبوب"
https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يشدد-على-ضمان-عدم-وجود-تهديدات-في-إطار-اتفاقية-الحبوب-1069693615.html
بوتين يشدد على ضمان عدم وجود تهديدات للسفن في إطار "اتفاقية الحبوب"
بوتين يشدد على ضمان عدم وجود تهديدات للسفن في إطار "اتفاقية الحبوب"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على ضرورة ضمان عدم وجود تهديدات من قبل نظام كييف للسفن العابرة في إطار "اتفاقية الحبوب"، وأن على الأمم المتحدة... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T20:09+0000
2022-10-31T20:14+0000
روسيا
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وأوضح بوتين أن روسيا وافقت على اتفاقية الحبوب لمساعدة الدول الأكثر فقرًا، لكن 35% من الحبوب ذهبت إلى دول أوروبية، وفقط من 3 إلى 5% ذهبت إلى دول بحاجة إليها.
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روسيا
روسيا

بوتين يشدد على ضمان عدم وجود تهديدات للسفن في إطار "اتفاقية الحبوب"

20:09 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 20:14 GMT 31.10.2022)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا، كازاخستان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على ضرورة ضمان عدم وجود تهديدات من قبل نظام كييف للسفن العابرة في إطار "اتفاقية الحبوب"، وأن على الأمم المتحدة ضمان ذلك.
وأوضح بوتين أن روسيا وافقت على اتفاقية الحبوب لمساعدة الدول الأكثر فقرًا، لكن 35% من الحبوب ذهبت إلى دول أوروبية، وفقط من 3 إلى 5% ذهبت إلى دول بحاجة إليها.
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