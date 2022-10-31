https://sputnikarabic.ae/20221031/بوتين-يشدد-على-ضمان-عدم-وجود-تهديدات-في-إطار-اتفاقية-الحبوب-1069693615.html
بوتين يشدد على ضمان عدم وجود تهديدات للسفن في إطار "اتفاقية الحبوب"
بوتين يشدد على ضمان عدم وجود تهديدات للسفن في إطار "اتفاقية الحبوب"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على ضرورة ضمان عدم وجود تهديدات من قبل نظام كييف للسفن العابرة في إطار "اتفاقية الحبوب"، وأن على الأمم المتحدة... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T20:09+0000
2022-10-31T20:09+0000
2022-10-31T20:14+0000
روسيا
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وأوضح بوتين أن روسيا وافقت على اتفاقية الحبوب لمساعدة الدول الأكثر فقرًا، لكن 35% من الحبوب ذهبت إلى دول أوروبية، وفقط من 3 إلى 5% ذهبت إلى دول بحاجة إليها.
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روسيا
بوتين يشدد على ضمان عدم وجود تهديدات للسفن في إطار "اتفاقية الحبوب"
20:09 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 20:14 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على ضرورة ضمان عدم وجود تهديدات من قبل نظام كييف للسفن العابرة في إطار "اتفاقية الحبوب"، وأن على الأمم المتحدة ضمان ذلك.
وأوضح بوتين أن روسيا وافقت على اتفاقية الحبوب لمساعدة الدول الأكثر فقرًا، لكن 35% من الحبوب ذهبت إلى دول أوروبية، وفقط من 3 إلى 5% ذهبت إلى دول بحاجة إليها.