https://sputnikarabic.ae/20221031/تركيا-تعلن-تحييد-إثنين-من-المسلحين-في-شمال-العراق-1069662166.html
تركيا تعلن تحييد إثنين من المسلحين في شمال العراق
تركيا تعلن تحييد إثنين من المسلحين في شمال العراق
أعلن الجيش التركي تحييد إثنين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في شمال العراق. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T08:39+0000
2022-10-31T08:39+0000
2022-10-31T08:39+0000
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إنه تم تحييد العنصرين في منطقة هاكورك، في عملية عسكرية بعد تحديد مكانهما.وأكد البيان على مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المسلحين بكل حزم.وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221031/العراق-يطلق-عملية-أمنية-في-4-محاور-بمحيط-الموصل-1069661211.html
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أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد إثنين من المسلحين في شمال العراق
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أعلن الجيش التركي تحييد إثنين من عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" في شمال العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقالت الوزارة إنه تم تحييد العنصرين في منطقة هاكورك، في عملية عسكرية بعد تحديد مكانهما.
وأكد البيان على مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد المسلحين بكل حزم.
وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني
والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في يوليو/ تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.