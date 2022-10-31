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https://sputnikarabic.ae/20221031/خسائر-الأرواح-الناجمة-عن-العنف-المسلح-تصعق-مواطني-مدينة-بوسطن-الأمريكية-1069696532.html
خسائر الأرواح الناجمة عن العنف المسلح تصعق مواطني مدينة بوسطن الأمريكية
خسائر الأرواح الناجمة عن العنف المسلح تصعق مواطني مدينة بوسطن الأمريكية
أصبح العديد من الأمريكيين السود في بوسطن، حاضرة ولاية ماساتشوستس الأمريكية وأكثر مدنها اكتظاظا بالسكان، في حيرة من أمرهم بقدر ما يشعرون بالصدمة من الخسائر في... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T23:53+0000
2022-10-31T23:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب وكالة "شينخوا"، من بين أكثر من 1700 عملية إطلاق نار مميتة وغير مميتة سُجلت في أنحاء المدينة منذ عام 2015، كان أكثر من 1300 من الضحايا من السود أو من أصل إفريقي، وفقًا لبيانات إدارة شرطة بوسطن.حتى 23 أكتوبر، شهدت بوسطن هذا العام أعمال عنف مميتة بالأسلحة النارية أكثر مما شهدته خلال الفترة نفسها من عام 2021، حيث وقع 26 حادث إطلاق نار مميتا، مقابل وقوع 22 في العام الماضي، وفقا لبيانات شرطة بوسطن.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

خسائر الأرواح الناجمة عن العنف المسلح تصعق مواطني مدينة بوسطن الأمريكية

23:53 GMT 31.10.2022
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
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أصبح العديد من الأمريكيين السود في بوسطن، حاضرة ولاية ماساتشوستس الأمريكية وأكثر مدنها اكتظاظا بالسكان، في حيرة من أمرهم بقدر ما يشعرون بالصدمة من الخسائر في الأرواح بسبب العنف المسلح.
وبحسب وكالة "شينخوا"، من بين أكثر من 1700 عملية إطلاق نار مميتة وغير مميتة سُجلت في أنحاء المدينة منذ عام 2015، كان أكثر من 1300 من الضحايا من السود أو من أصل إفريقي، وفقًا لبيانات إدارة شرطة بوسطن.
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حتى 23 أكتوبر، شهدت بوسطن هذا العام أعمال عنف مميتة بالأسلحة النارية أكثر مما شهدته خلال الفترة نفسها من عام 2021، حيث وقع 26 حادث إطلاق نار مميتا، مقابل وقوع 22 في العام الماضي، وفقا لبيانات شرطة بوسطن.
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