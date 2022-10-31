https://sputnikarabic.ae/20221031/رئيس-هيئة-الأركان-المشتركة-في-كوريا-الجنوبية-يدعو-إلى-الاستعداد-التام-ضد-تهديدات-الجارة-الشمالية-1069673605.html

رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية يدعو إلى "الاستعداد التام" ضد تهديدات الجارة الشمالية

رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية يدعو إلى "الاستعداد التام" ضد تهديدات الجارة الشمالية

دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الجنرال كيم سيونغ كيوم، اليوم الاثنين، إلى "الاستعداد التام" لمواجهة التهديدات المحتملة من الجارة الشمالية. 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T13:03+0000

2022-10-31T13:03+0000

2022-10-31T13:03+0000

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وجاءت دعوة كيوم أثناء تفقده مركز قيادة رئيسي للعمليات الجوية، وسط تدريبات جوية رئيسية تجريها كوريا الجنوبية وأمريكا، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وأدلى الجنرال كيم سيونغ كيوم بهذه التصريحات أثناء زيارته لمركز العمليات الجوية والفضائية في كوريا الجنوبية، التابع لقيادة العمليات الجوية ووحدات الدفاع الجوي الأخرى، وأشار إلى "الاستفزازات الأخيرة" من بيونغ يانغ، بما في ذلك الإطلاق المستمر للصواريخ الباليستية.وذكر مكتب كيم أنه أوعز للمسؤولين في القيادة في قاعدة أوسان الجوية في بيونغتايك، على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول، أن "يحافظوا على وضع الاستعداد التام ضد التهديدات المختلفة".بعد ذلك، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الجنرال كيم سيونغ كيوم، قيادة الدفاع الجوي والصاروخي للجيش المسلح في نفس القاعدة، وأمر المسؤولين بالحفاظ على "24 ساعة" من المراقبة والاستجابة، لافتا إلى عمليات إطلاق صواريخ محتملة من قبل بيونغ يانغ يمكن تنفيذها "في أي وقت".وأطلقت كوريا الشمالية العديد من الصورايخ الباليستية، خلال الفترة الماضية، بما في ذلك إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي، في يوم الجمعة الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20221008/رئيس-كوريا-الجنوبية-يرفض-التعليق-على-مصير-اتفاق-عسكري-مع-بيونغ-يانغ-1068757912.html

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