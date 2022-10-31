https://sputnikarabic.ae/20221031/شوارع-الجزائر-تتزين-بأعلام-الدول-العربية-ولافتات-أهلا-بالأشقاء-العرب-فيديو-1069670476.html
شوارع الجزائر تتزين بأعلام الدول العربية ولافتات "أهلا بالأشقاء العرب"... فيديو
شوارع الجزائر تتزين بأعلام الدول العربية ولافتات "أهلا بالأشقاء العرب"... فيديو
حرصت الجزائر على نشر لافتات كبيرة بكل شوارعها دونت عليها عبارات ترحيب بالقادة العرب والوفود المشاركة في فعاليات القمة العربية. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T11:08+0000
2022-10-31T11:08+0000
2022-10-31T11:08+0000
القمة العربية بالجزائر
العالم العربي
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وقال مراسل "سبوتنيك" إن اللافتات حملت عبارات مرحبا "بالأشقاء العرب في الجزائر"، فيما تتزامن القمة العربية مع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وهو عيد الثورة الجزائرية.واستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، أمس الأحد، لاستكمال المشاورات حول مشروعات القرارات المرتقب رفعها للقادة العرب.وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول على مستوى وزراء الخارجية لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية.وحسب موفد "سبوتنيك"، فإن اجتماع الأمس على مستوى الوزراء تخلله بعض التباينات حول صياغة مشروعات القرارات، لكن الجهود التي بذلت صباح اليوم الأحد أحدثت بعض الاختراقات في المواقف العربية تجاه صياغة مشروعات القرارت.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القمة العربية بالجزائر, العالم العربي
القمة العربية بالجزائر, العالم العربي
شوارع الجزائر تتزين بأعلام الدول العربية ولافتات "أهلا بالأشقاء العرب"... فيديو
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حرصت الجزائر على نشر لافتات كبيرة بكل شوارعها دونت عليها عبارات ترحيب بالقادة العرب والوفود المشاركة في فعاليات القمة العربية.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن اللافتات حملت عبارات مرحبا "بالأشقاء العرب في الجزائر"، فيما تتزامن القمة العربية مع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني وهو عيد الثورة الجزائرية.
واستأنف وزراء الخارجية العرب اجتماعهم، أمس الأحد، لاستكمال المشاورات حول مشروعات القرارات المرتقب رفعها للقادة العرب.
وجرت لقاءات ثنائية بين بعض الدول على مستوى وزراء الخارجية
لحلحلة الخلافات المرتبطة ببعض الملفات وصياغة القرارات، وأبرزها فيما يرتبط بإدانة التدخل التركي في الملفات العربية.
وحسب موفد "سبوتنيك"، فإن اجتماع الأمس على مستوى الوزراء تخلله بعض التباينات حول صياغة مشروعات القرارات، لكن الجهود التي بذلت صباح اليوم الأحد أحدثت بعض الاختراقات في المواقف العربية تجاه صياغة مشروعات القرارت.