https://sputnikarabic.ae/20221031/شويغو-يناقش-هاتفيا-مع-أكار-تعليق-الجانب-الروسي-مشاركته-بـاتفاقية-الحبوب--1069681875.html

شويغو يناقش هاتفيا مع أكار تعليق الجانب الروسي مشاركته بـ"اتفاقية الحبوب"

شويغو يناقش هاتفيا مع أكار تعليق الجانب الروسي مشاركته بـ"اتفاقية الحبوب"

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونظيره التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، تعليق الجانب الروسي "اتفاقية الحبوب". 31.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-31T15:36+0000

2022-10-31T15:36+0000

2022-10-31T15:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104482/73/1044827396_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_ed552ae323ad23ed04a370c19cd61def.jpg

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فقد "نوقشت مسائل تعليق الجانب الروسي لتنفيذ الاتفاقات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية كجزء من (مبادرة حبوب البحر الأسود)".وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تضمن استعدادها للتعويض عن انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا في أفريقيا على نفقتها الخاصة، مشيرا إلى أن قضية "اتفاقية الحبوب" معقدة وتحتاج إلى حل.وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية لديها طريقة لكيفية تنفيذ دعم الدول الأفريقية بعد تعليق مشاركة روسيا في "اتفايقة الحبوب"، إن هذه القضية معقدة ولم يتم حلها بعد، وأضاف: "كان هناك أيضا بيان أدلى به وزير الزراعة لدينا (في روسيا)، دميتري باتروشيف، الذي قال إنه على استعداد لتعويض النقص في الكميات (القمح) لدى البلدان الأشد فقراً".وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن مواصلة "صفقة الحبوب" دون مشاركة روسيا: "في الظروف التي تشير فيها روسيا إلى استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، بالطبع، من غير المرجح أن يتم تنفيذ مثل هذه الصفقة. وقد تأخذ طابعا مختلفا، أكثر مخاطرة وخطورة وغير مضمونة"وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/ يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب"

https://sputnikarabic.ae/20221031/الكرملين-يؤكد-استعداد-روسيا-تعويض-انخفاض-كميات-الحبوب-لدى-البلدان-الأكثر-فقرا-على-نفقتها-الخاصة-1069672551.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا