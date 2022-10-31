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https://sputnikarabic.ae/20221031/لولا-دا-سيلفا-البرازيل-تعود-إلى-الساحة-الدولية-ولن-تكون-منبوذة-بعد-الآن-1069653675.html
لولا دا سيلفا يقول إن البرازيل تعود إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن
لولا دا سيلفا يقول إن البرازيل تعود إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن
أكد الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، أن بلاده عادت إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T02:00+0000
2022-10-31T02:54+0000
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا، "البرازيل عادت إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن".هذا وعاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسميا لرئاسة البرازيل، بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات.وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولا دا سيلفا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد.وكتب ماكرون على "تويتر" بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".كما هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد التعاون مع لولا دا سيلفا، مضيفا أن انتخابات الرئاسة في البرازيل حرة ونزيهة وذات مصداقية.انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
https://sputnikarabic.ae/20221030/فوز-لولا-دا-سيلفا-بالانتخابات-الرئاسية-في-البرازيل-على-حساب-منافسه-بولسونارو-1069652595.html
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لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

لولا دا سيلفا يقول إن البرازيل تعود إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن

02:00 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 02:54 GMT 31.10.2022)
© AP Photo / Andre Pennerالرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022
الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في البرازيل الاثنين 31 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Andre Penner
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أكد الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، أن بلاده عادت إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن.
موسكو - سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا، "البرازيل عادت إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن".
هذا وعاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسميا لرئاسة البرازيل، بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات.
وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولا دا سيلفا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد.
الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يفوز بانتخابات الرئاسة في البرازيل، الأحد، 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2022
فوز لولا دا سيلفا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل على حساب منافسه بولسونارو
أمس, 23:04 GMT
وكتب ماكرون على "تويتر" بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".
كما هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد التعاون مع لولا دا سيلفا، مضيفا أن انتخابات الرئاسة في البرازيل حرة ونزيهة وذات مصداقية.
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
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