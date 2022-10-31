https://sputnikarabic.ae/20221031/لولا-دا-سيلفا-البرازيل-تعود-إلى-الساحة-الدولية-ولن-تكون-منبوذة-بعد-الآن-1069653675.html
لولا دا سيلفا يقول إن البرازيل تعود إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن
لولا دا سيلفا يقول إن البرازيل تعود إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن
أكد الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، أن بلاده عادت إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T02:00+0000
2022-10-31T02:00+0000
2022-10-31T02:54+0000
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا، "البرازيل عادت إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن".هذا وعاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسميا لرئاسة البرازيل، بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات.وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولا دا سيلفا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد.وكتب ماكرون على "تويتر" بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".كما هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد التعاون مع لولا دا سيلفا، مضيفا أن انتخابات الرئاسة في البرازيل حرة ونزيهة وذات مصداقية.انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.
https://sputnikarabic.ae/20221030/فوز-لولا-دا-سيلفا-بالانتخابات-الرئاسية-في-البرازيل-على-حساب-منافسه-بولسونارو-1069652595.html
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لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا يقول إن البرازيل تعود إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن
02:00 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 02:54 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس البرازيلي المنتخب، لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، أن بلاده عادت إلى الساحة الدولية ولن تكون "منبوذة" بعد الآن.
موسكو - سبوتنيك. وقال لولا دا سيلفا، "البرازيل عادت إلى الساحة الدولية
ولن تكون "منبوذة" بعد الآن".
هذا وعاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رسميا لرئاسة البرازيل، بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو في جولة الإعادة بالانتخابات.
وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولا دا سيلفا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد.
وكتب ماكرون على "تويتر" بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".
كما هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد التعاون مع لولا دا سيلفا، مضيفا أن انتخابات الرئاسة في البرازيل حرة ونزيهة وذات مصداقية.
انتخب الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والذي تولى الحكم في الفترة بين (2003-2010)، الأحد، رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل عن رئيس اليمين المتطرف جايير بولسونارو، بنسبة 50.83% مقابل 49.17%.