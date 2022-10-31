https://sputnikarabic.ae/20221031/موسكو--تبدي-استعدادها-لمساعدة-البلدان-الأفريقية-فيما-يتعلق-بالوضع-مع-صفقة-الحبوب--1069662443.html
موسكو تبدي استعدادها لمساعدة الدول الأفريقية فيما يتعلق بالوضع مع صفقة الحبوب
موسكو تبدي استعدادها لمساعدة الدول الأفريقية فيما يتعلق بالوضع مع صفقة الحبوب
قال نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو ستساعد الدول الأفريقية فيما يتعلق بالوضع مع صفقة... 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T08:42+0000
2022-10-31T08:42+0000
2022-10-31T09:08+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف
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وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "أعتقد أنهم يفهمون كل شيء على أكمل وجه، ولديهم المعلومات".وردا على سؤال "سبوتنيك" عما إذا كانت روسيا ستساعد الدول الأفريقية قال بوغدانوف "نحن على اتصال مع قيادات العديد من الدول، مثل هذه الاتصالات جارية وستستمر، وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز/ يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأكدت موسكو أيضا أن الجزء المتعلق بالمنتجات الغذائية الروسية من الصفقة لم يكن ناجحايذكر أن وزارة الدفاع الروسية، قالت يوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".
https://sputnikarabic.ae/20221029/روسيا-تطلب-اجتماع-مجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الهجوم-العسكري-الأوكراني-على-السفن-الروسية-1069611225.html
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روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف
روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف
موسكو تبدي استعدادها لمساعدة الدول الأفريقية فيما يتعلق بالوضع مع صفقة الحبوب
08:42 GMT 31.10.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 31.10.2022) تابعنا عبر
قال نائب وزير الخارجية الروسي الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن موسكو ستساعد الدول الأفريقية فيما يتعلق بالوضع مع صفقة الحبوب، مشيرا إلى تفهم الشركاء الموقف الروسي.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "أعتقد أنهم يفهمون كل شيء على أكمل وجه، ولديهم المعلومات".
وردا على سؤال "سبوتنيك" عما إذا كانت روسيا ستساعد الدول الأفريقية قال بوغدانوف "نحن على اتصال مع قيادات العديد من الدول، مثل هذه الاتصالات جارية وستستمر، وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".
وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة
في تموز/ يوليو الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.
وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا على مبادرة بوساطة الأمم المتحدة لتوفير ممر بحري إنساني لسفن صادرات الأغذية والأسمدة
من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
ومع ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا إن معظم السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية لم تصل إلى أفقر دول العالم وانتهى بها الأمر في أوروبا. وأكدت موسكو أيضا أن الجزء المتعلق بالمنتجات الغذائية الروسية من الصفقة لم يكن ناجحا
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، قالت يوم السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".