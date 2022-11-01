https://sputnikarabic.ae/20221101/الجزائر-انطلاق-الجلسة-الافتتاحية-لأعمال-القمة-العربية-مساء-اليوم-1069702857.html
الجزائر.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية مساء اليوم
الجزائر.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية مساء اليوم
تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاقتتاحية لأعمال القمة العربية الـ 31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T08:35+0000
2022-11-01T08:35+0000
2022-11-01T08:35+0000
القمة العربية في الجزائر
الجزائر
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وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يسلم الرئاسة للجزائر.بعد ذلك يدلي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بكلمة، تليها كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتبعها مأدبة عشاء للقادة، بحسب مراسل "سبوتنيك".ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات منها استراتيجية الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية على رأسها التركية والإيرانية، كما يتضمن التأكيد على بنود مبادرة السلام العربية بشأن فلسطين، والأمن المائي للدول العربية.وفي وقت سابق اختتم وزراء الخارجية العرب، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وبحثوا خلالها مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة الـ31 لإقرارها.وعُقدت القمة العربية الأخيرة في تونس في مارس/آذار 2019، وكان من المقرر عقد القمة التالية في مارس 2020 إلا أنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.والقمة الحالية هي رابع قمة عربية في دورتها العادية تستضيفها الجزائر في تاريخها.
https://sputnikarabic.ae/20221031/وزراء-خارجية-مصر-والعراق-والأردن-يجتمعون-للتنسيق-على-هامش-التحضير-للقمة-العربية-1069693878.html
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القمة العربية في الجزائر, الجزائر
القمة العربية في الجزائر, الجزائر
الجزائر.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية مساء اليوم
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تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاقتتاحية لأعمال القمة العربية الـ 31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر.
وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد
الذي يسلم الرئاسة للجزائر.
بعد ذلك يدلي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بكلمة، تليها كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتبعها مأدبة عشاء للقادة، بحسب مراسل "سبوتنيك
".
ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات منها استراتيجية الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية على رأسها التركية والإيرانية، كما يتضمن التأكيد على بنود مبادرة السلام العربية بشأن فلسطين، والأمن المائي للدول العربية.
وفي وقت سابق اختتم وزراء الخارجية العرب
، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وبحثوا خلالها مجموعة من الملفات ومشروعات القرارات التي تطرح على القادة العرب في القمة الـ31 لإقرارها.
وعُقدت القمة العربية الأخيرة في تونس في مارس/آذار 2019، وكان من المقرر عقد القمة التالية في مارس 2020 إلا أنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.
والقمة الحالية هي رابع قمة عربية في دورتها العادية تستضيفها الجزائر في تاريخها.