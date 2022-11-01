https://sputnikarabic.ae/20221101/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-و9-طائرات-مسيرة-1069709149.html
الجيش الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 24" ويعطل إدارة مجموعات الجيش الأوكراني
الجيش الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 24" ويعطل إدارة مجموعات الجيش الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 24" بالإضافة إلى 9 طائرات مسيرة، خلال اليوم. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T11:41+0000
2022-11-01T11:41+0000
2022-11-01T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت الدفاع الروسية في بيانها بإسقاط "طائرة مقاتلة من طراز (سو -24) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أبوستولوفو بمقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن الدفاعات الجوية الروسية "دمرت 9 طائرات بدون طيار خلال النهار في مناطق يفجينوفكا وكراسني ليمان من جمهورية دونيتسك الشعبية وفويفودوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وإنرغودار في مقاطعة زابوروجيه وفاسيليفكا وكالينينسكايا ودوسليدنوي وشيرفونوي بوديليا في مقاطعة خيرسون.بالإضافة إلى ذلك، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 8 نقاط تحكم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مدينة نيكولايف، ومنطقة بيريزنيغوفاتوي في مقاطعة نيكولايف، وأندريفكا في مقاطعة خيرسون، وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك وستيبوفايا نوفوسيلوفكا وإيفانوفكا وجولوبوفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى استهداف 63 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 154 منطقة.ودمرت ضربات الجيش الروسي 3 مستودعات للذخيرة في مناطق كولوديزي ونيفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفايا كامينكا في مقاطعة خيرسون.وفي اتجاه كوبيانسك، حيدت القوات الروسية أكثر من 150 جنديا ومسلحا أوكرانيا و3 دبابات و4 مركبات قتالية مدرعة و6 شاحنات صغيرة، بعد إفشال محاولات هجوم أوكرانية نفذتها كتيبة تكتيكية معززة بمجموعات من المرتزقة الأجانب في مناطق نيكولايفكا وكوزيموفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وأورليانكا في مقاطعة خاركوف، حيث تم صد جميع الهجمات.وأحبطت القوات الروسية في اتجاه نيكولايف - كريفوري روغ محاولات هجوم وحدات من القوات الأوكرانية باتجاه مناطق ميلوفوي وسوخانوفو وبروسكينسكوي وكوستروما وزيليني غاي في مقاطعة خيرسون. ونتيجة الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية بنيران المدفعية انسحب العدو إلى الخطوط السابقة، وتم تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين ودبابة واحدة و8 مركبات قتالية مدرعة و8 شاحنات صغيرة.
https://sputnikarabic.ae/20221101/شويغو-يعلن-عن-تحييد-مئات-المرتزقة-خلال-أسبوعين-1069706928.html
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روسيا
الجيش الروسي يسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 24" ويعطل إدارة مجموعات الجيش الأوكراني
11:41 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 12:25 GMT 01.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو 24" بالإضافة إلى 9 طائرات مسيرة، خلال اليوم.
وأفادت الدفاع الروسية في بيانها بإسقاط "طائرة مقاتلة من طراز (سو -24) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة أبوستولوفو بمقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن الدفاعات الجوية الروسية "دمرت 9 طائرات بدون طيار خلال النهار في مناطق يفجينوفكا وكراسني ليمان من جمهورية دونيتسك الشعبية وفويفودوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وإنرغودار في مقاطعة زابوروجيه وفاسيليفكا وكالينينسكايا ودوسليدنوي وشيرفونوي بوديليا في مقاطعة خيرسون.
"نتيجة لضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة على أهداف أنظمة التحكم والاتصالات والطاقة في أوكرانيا في 31 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، تعطلت إدارة مجموعات القوات المسلحة الأوكرانية ولوجستياته بشكل كبير. حيث تم منع نقل الاحتياطيات والعتاد إلى مناطق العمليات القتالية بالسكك الحديدية بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، تم تعطيل إنتاج مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".
بيان وزارة الدفاع الروسية
بالإضافة إلى ذلك، ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 8 نقاط تحكم تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مدينة نيكولايف، ومنطقة بيريزنيغوفاتوي في مقاطعة نيكولايف، وأندريفكا في مقاطعة خيرسون، وفوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكوبيانسك وستيبوفايا نوفوسيلوفكا وإيفانوفكا وجولوبوفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى استهداف 63 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 154 منطقة.
ودمرت ضربات الجيش الروسي 3 مستودعات للذخيرة في مناطق كولوديزي ونيفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفايا كامينكا في مقاطعة خيرسون.
وفي اتجاه كوبيانسك، حيدت القوات الروسية أكثر من 150 جنديا ومسلحا أوكرانيا و3 دبابات و4 مركبات قتالية مدرعة و6 شاحنات صغيرة، بعد إفشال محاولات هجوم أوكرانية نفذتها كتيبة تكتيكية معززة بمجموعات من المرتزقة الأجانب
في مناطق نيكولايفكا وكوزيموفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية وأورليانكا في مقاطعة خاركوف، حيث تم صد جميع الهجمات.
وأحبطت نيران المدفعية الروسية في اتجاه كراسني ليمان، محاولات تقدم لمجموعتين تكتيكيتين تابعتين للقوات الأوكرانية خلال محاولاتهما الهجوم على مناطق تشيرفونوبوبوفكا وماكييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم تحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا و4 مركبات قتال مشاة و3 شاحنات صغيرة.
وأحبطت القوات الروسية في اتجاه نيكولايف - كريفوري روغ محاولات هجوم وحدات من القوات الأوكرانية باتجاه مناطق ميلوفوي وسوخانوفو وبروسكينسكوي وكوستروما وزيليني غاي في مقاطعة خيرسون. ونتيجة الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية بنيران المدفعية انسحب العدو إلى الخطوط السابقة، وتم تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين ودبابة واحدة و8 مركبات قتالية مدرعة و8 شاحنات صغيرة.