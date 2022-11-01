https://sputnikarabic.ae/20221101/القادة-العرب-يتوافدون-على-المركز-الدولي-للمؤتمرات-للمشاركة-في-القمة-العربية-بالجزائر-1069720433.html
القادة العرب يتوافدون على المركز الدولي للمؤتمرات للمشاركة في القمة العربية بالجزائر
القادة العرب يتوافدون على المركز الدولي للمؤتمرات للمشاركة في القمة العربية بالجزائر
توافد القادة القادة العرب بالجزائر للمشاركة في الدورة ال 31 للقمة العربية التي ستنطلق في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" مساء اليوم 1 نوفمبر/ تشرين... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T16:34+0000
2022-11-01T16:34+0000
2022-11-01T16:34+0000
القمة العربية في الجزائر
العالم العربي
أخبار العالم العربي
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ووصل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس جمهورية الصومال حسن الشيخ محمود، رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، كما وصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس حركة عدم الانحياز إلهام علييف والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، بصفتهم ضيوف شرف القمة العربية.كما وصل رئيس جزر القمر عثماني غزالي، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.أيضا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجمهورية اليمن رشاد محمد علي العليمي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان.ووصل أيضا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد، والشيخ محمد بن مبارك ال خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الممثل الخاص لملك البحرين.وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاقتتاحية لأعمال القمة العربية الـ 31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر، وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يسلم الرئاسة للجزائر.بعد ذلك يدلي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بكلمة، تليها كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتبعها مأدبة عشاء للقادة، بحسب مراسل "سبوتنيك".ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات منها استراتيجية الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية على رأسها التركية والإيرانية، كما يتضمن التأكيد على بنود مبادرة السلام العربية بشأن فلسطين، والأمن المائي للدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20221101/الجزائر-انطلاق-الجلسة-الافتتاحية-لأعمال-القمة-العربية-مساء-اليوم-1069702857.html
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القمة العربية في الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
القمة العربية في الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم العربي
القادة العرب يتوافدون على المركز الدولي للمؤتمرات للمشاركة في القمة العربية بالجزائر
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توافد القادة القادة العرب بالجزائر للمشاركة في الدورة ال 31 للقمة العربية التي ستنطلق في المركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" مساء اليوم 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووصل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ورئيس جمهورية الصومال حسن الشيخ محمود، رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، كما وصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس حركة عدم الانحياز إلهام علييف والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، بصفتهم ضيوف شرف القمة العربية.
كما وصل رئيس جزر القمر عثماني غزالي، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية العراق
عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.
أيضا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي لجمهورية اليمن رشاد محمد علي العليمي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان.
ووصل أيضا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد، والشيخ محمد بن مبارك ال خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الممثل الخاص لملك البحرين.
وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاقتتاحية لأعمال القمة العربية الـ 31 على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد على مدى يومين في الجزائر، وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد
الذي يسلم الرئاسة للجزائر.
بعد ذلك يدلي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بكلمة، تليها كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يتبعها مأدبة عشاء للقادة، بحسب مراسل "سبوتنيك
".
ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات منها استراتيجية الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية على رأسها التركية والإيرانية، كما يتضمن التأكيد على بنود مبادرة السلام العربية بشأن فلسطين، والأمن المائي للدول العربية.