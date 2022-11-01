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المصرف المركزي الروسي يعرض نسب مخاطر أقل على متطلبات البنوك في الصين والإمارات العربية المتحدة
المصرف المركزي الروسي يعرض نسب مخاطر أقل على متطلبات البنوك في الصين والإمارات العربية المتحدة
أعلن المصرف المركزي الروسي أنه بصدد تقديم نسب مخاطر أقل بنسبة 20% على متطلبات البنوك في الصين والإمارات العربية المتحدة. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T08:45+0000
2022-11-01T08:45+0000
روسيا
اقتصاد
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وأصدر المصرف المركزي الروسي مسودة تعليمات وجاء فيها، "وضع مصرف روسيا المركزي مسودة تعليمات تنص على الإجراءات منها تطبيق وزن مخاطر مخفض بنسبة 20% على متطلبات البنوك المقيمة في الصين والإمارات العربية المتحدة مع فترة إيداع تصل إلى 90 يومًا".كما جاء في الملاحظة التفسيرية للوثيقة: "يقبل المصرف الروسي الاقتراحات والتعليقات على مسودة التعليمات حتى 14 نوفمبر".
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

المصرف المركزي الروسي يعرض نسب مخاطر أقل على متطلبات البنوك في الصين والإمارات العربية المتحدة

08:45 GMT 01.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatovالبنك المركزي الروسي بموسكو
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن المصرف المركزي الروسي أنه بصدد تقديم نسب مخاطر أقل بنسبة 20% على متطلبات البنوك في الصين والإمارات العربية المتحدة.
وأصدر المصرف المركزي الروسي مسودة تعليمات وجاء فيها، "وضع مصرف روسيا المركزي مسودة تعليمات تنص على الإجراءات منها تطبيق وزن مخاطر مخفض بنسبة 20% على متطلبات البنوك المقيمة في الصين والإمارات العربية المتحدة مع فترة إيداع تصل إلى 90 يومًا".
كما جاء في الملاحظة التفسيرية للوثيقة: "يقبل المصرف الروسي الاقتراحات والتعليقات على مسودة التعليمات حتى 14 نوفمبر".
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