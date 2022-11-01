https://sputnikarabic.ae/20221101/روسيا-وإيران-تدرسان-التعاون-في-مجال-مصادر-الطاقة-المتجددة-1069720232.html
روسيا وإيران تدرسان التعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة
روسيا وإيران تدرسان التعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة
أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تناقش مع إيران بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي الإيرانية. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T16:23+0000
2022-11-01T16:23+0000
2022-11-01T16:23+0000
روسيا
إيران
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الوزراء الروسي بالإشارة إلى نتائج الاجتماع السادس عشر للجنة الحكومية بين البلدين: "تجري مناقشة مشاركة الشركات الروسية في مشاريع بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في إيران على أساس التسليم الكامل، بطاقة إجمالية مركبة لا تقل عن 100 ميغاواط، بمشاركة تمويل الصادرات الروسية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع محطات الكهرباء العاملة بطاقة الرياح على الحدود مع أفغانستان وعلى ساحل بحر قزوين الإيراني، بما في ذلك، على أساس عقود طويلة الأجل (تصل إلى 20 عاما)".وتستضيف روسيا الدورة السادسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا في الفترة من 29 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى اليوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في جمهورية الشيشان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إيران
روسيا وإيران تدرسان التعاون في مجال مصادر الطاقة المتجددة
تابعنا عبر
أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تناقش مع إيران بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأراضي الإيرانية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مجلس الوزراء الروسي بالإشارة إلى نتائج الاجتماع السادس عشر للجنة الحكومية بين البلدين: "تجري مناقشة مشاركة الشركات الروسية في مشاريع بناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في إيران
على أساس التسليم الكامل، بطاقة إجمالية مركبة لا تقل عن 100 ميغاواط، بمشاركة تمويل الصادرات الروسية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ مشاريع محطات الكهرباء العاملة بطاقة الرياح على الحدود مع أفغانستان وعلى ساحل بحر قزوين الإيراني، بما في ذلك، على أساس عقود طويلة الأجل (تصل إلى 20 عاما)".
وتستضيف روسيا الدورة السادسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا
في الفترة من 29 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى اليوم الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في جمهورية الشيشان.