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التعاون التجاري بين روسيا وإيران ينمو رغم العقوبات... وتحضيرات نهائية لاتفاق كبير
التعاون التجاري بين روسيا وإيران ينمو رغم العقوبات... وتحضيرات نهائية لاتفاق كبير
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، عن إجراء التحضيرات النهائية لاتفاق كبير بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T11:36+0000
2022-11-01T11:36+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال نوفاك خلال اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي، إن "العلاقات بين بلدينا (روسيا وإيران) تتطور بسرعة. مع الحفاظ على حوار سياسي مكثف على مختلف المستويات".ونوه نوفاك إلى أن عمل اللجنة وصل هذا العام إلى "مستوى نوعي جديد"، حيث تم إقامة حوار مستمر بين الإدارات المعنية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع لإدارات الأعمال الروسية والإيرانية.وكشف نوفاك خلال أن الإعداد لاتفاقية جديدة بين الدولتين حول التعاون بين روسيا وإيران تدخل مرحلتها النهائية.وأشار نوفاك إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات متعددة الأوجه بين الدولتين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأضاف نوفاك أن روسيا الاتحادية تتوقع في المستقبل القريب تلقي "وجهة نظر الأصدقاء الإيرانيين" بشأن المشروع الذي تم تسليمه في 16 يونيو/حزيران.وينعقد اجتماع اللجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي في غروزني في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني برئاسة نوفاك ووزير النفط الإيراني جواد عوجي، ويعتبر هذا الاجتماع هو الاجتماع السادس عشر للجنة.
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

التعاون التجاري بين روسيا وإيران ينمو رغم العقوبات... وتحضيرات نهائية لاتفاق كبير

11:36 GMT 01.11.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، روسيا 1 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، عن إجراء التحضيرات النهائية لاتفاق كبير بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين مستمر في النمو بشكل مطرد على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليهما.
وقال نوفاك خلال اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي، إن "العلاقات بين بلدينا (روسيا وإيران) تتطور بسرعة. مع الحفاظ على حوار سياسي مكثف على مختلف المستويات".
ونوه نوفاك إلى أن عمل اللجنة وصل هذا العام إلى "مستوى نوعي جديد"، حيث تم إقامة حوار مستمر بين الإدارات المعنية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع لإدارات الأعمال الروسية والإيرانية.

"عملنا المشترك يأتي بنتائج ملموسة. وعلى الرغم من ضغوط العقوبات الخارجية على روسيا وإيران، فإن التعاون التجاري والاقتصادي بين بلدينا يواصل إظهار نمو مطرد".

وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونظيره السعودي خالد الفالح، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي
ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي
وكشف نوفاك خلال أن الإعداد لاتفاقية جديدة بين الدولتين حول التعاون بين روسيا وإيران تدخل مرحلتها النهائية.

"التحضير لاتفاق جديد كبير بين الدولتين بين روسيا الاتحادية وجمهورية إيران الإسلامية يدخل مرحلته النهائية".

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي
ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي
وأشار نوفاك إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات متعددة الأوجه بين الدولتين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأضاف نوفاك أن روسيا الاتحادية تتوقع في المستقبل القريب تلقي "وجهة نظر الأصدقاء الإيرانيين" بشأن المشروع الذي تم تسليمه في 16 يونيو/حزيران.

ونوه نوفاك أيضا إلى أن روسيا لا تزال ملتزمة بموقفها بشأن تسوية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني. وقال: "موسكو لا تزال ملتزمة بموقفها المبدئي بشأن الحاجة إلى سرعة استئناف تشغيل خطة عمل شاملة مشتركة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني في شكله الأصلي".

وينعقد اجتماع اللجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي في غروزني في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني برئاسة نوفاك ووزير النفط الإيراني جواد عوجي، ويعتبر هذا الاجتماع هو الاجتماع السادس عشر للجنة.
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