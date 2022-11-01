https://sputnikarabic.ae/20221101/مدفيديف-يقول-إن-الغرب-يدفع-العالم-إلى-حرب-عالمية--1069716211.html
مدفيديف يقول إن الغرب يدفع العالم إلى حرب عالمية
مدفيديف يقول إن الغرب يدفع العالم إلى حرب عالمية
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تدفع العالم إلى حرب عالمية، مشيرا إلى أن انتصار روسيا هو الضمان الوحيد ضد... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T14:16+0000
2022-11-01T14:16+0000
2022-11-01T14:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على تطبيق "تلغرام": "لنطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية. الدول الغربية تدفع العالم لحرب عالمية، والنصر الكامل والنهائي لروسيا هو فقط الضمان ضد النزاع العالمي".وأشار مدفيديف إلى أن النهج الغربي هو "عدم السماح لروسيا بالانتصار"، متسائلا عما يعنيه هذا النهج في واقع الأمر.وتابع مدفيديف متسائلا: "من إذن يخطط لنشوب صراع نووي؟؟ ما هذا إن لم يكن استفزازا مباشرًا لنشوب حرب عالمية باستخدام الأسلحة النووية؟".
https://sputnikarabic.ae/20221023/برلماني-روسي-يتهم-زيلينسكي-باقتياد-الغرب-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1069387548.html
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روسيا
مدفيديف يقول إن الغرب يدفع العالم إلى حرب عالمية
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية تدفع العالم إلى حرب عالمية، مشيرا إلى أن انتصار روسيا هو الضمان الوحيد ضد نشوب هذا النزاع.
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على تطبيق "تلغرام": "لنطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية. الدول الغربية تدفع العالم لحرب عالمية، والنصر الكامل والنهائي لروسيا هو فقط الضمان ضد النزاع العالمي".
وأشار مدفيديف إلى أن النهج الغربي هو "عدم السماح لروسيا بالانتصار"، متسائلا عما يعنيه هذا النهج في واقع الأمر.
وأضاف مدفيديف: "فلنتبع منطقا بسيطا؛ إذا لم تنتصر روسيا، إذن فأوكرانيا ستكون المنتصر. هدف أوكرانيا هو ما أعلنه نظام كييف، استرجاع جميع المناطق التي كانت تابعة لها. أي انتزاعها من روسيا. هذا يعد تهديدا لوجود الدولة وانهيارا لروسيا الحالية، ما يعني أنه سبب مباشر لتطبيق البند 19 من أساسيات السياسة الروسية في مجال الردع النووي".
وتابع مدفيديف متسائلا: "من إذن يخطط لنشوب صراع نووي؟؟ ما هذا إن لم يكن استفزازا مباشرًا لنشوب حرب عالمية باستخدام الأسلحة النووية؟".