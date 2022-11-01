https://sputnikarabic.ae/20221101/مقتل-طفل-وإصابة-آخر-بقصف-منسوب-لـأنصار-الله-على-محافظة-لحج-جنوبي-اليمن-1069714339.html
مقتل طفل وإصابة آخر بقصف منسوب لـ"أنصار الله" على محافظة لحج جنوبي اليمن
مقتل طفل وإصابة آخر بقصف منسوب لـ"أنصار الله" على محافظة لحج جنوبي اليمن
قُتل طفل وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر قصف منسوب لجماعة "أنصار الله"، في محافظة لحج جنوبي اليمن. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T13:25+0000
2022-11-01T13:25+0000
2022-11-01T13:25+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج لوكالة "سبوتنيك"، بأن "جماعة أنصار الله شنت قصفاً على بلدة حبيل حنش في مديرية المسيمير شمالي مدينة الحوطة مركز المحافظة، أسفر عن مقتل طفل عمره 5 أعوام وإصابة آخر".وأضاف المصدر، أن "القصف يأتي غداة اشتباكات بين مقاتلي "أنصار الله" وقوات اللواء العاشر صاعقة ووحدات من الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في جبهة حبيل حنش الحدودية مع محافظتي لحج وتعز والضالع جنوب غربي ووسط اليمن.وذكر أن "جماعة أنصار الله دفعت بتعزيزات عسكرية تضم عتاداً ومقاتلين إلى المناطق المتاخمة لجبهة المواجهات".وأعلنت "أنصار الله" في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221031/أنصار-الله-تنفي-رفضها-تمديد-الهدنة-وتتهم-التحالف-بإيصال-الوضع-إلى-حالة-من-اللا-حرب-واللا-سلم-1069691409.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن
مقتل طفل وإصابة آخر بقصف منسوب لـ"أنصار الله" على محافظة لحج جنوبي اليمن
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قُتل طفل وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر قصف منسوب لجماعة "أنصار الله"، في محافظة لحج جنوبي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك
. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج لوكالة "سبوتنيك"، بأن "جماعة أنصار الله شنت قصفاً على بلدة حبيل حنش في مديرية المسيمير شمالي مدينة الحوطة مركز المحافظة، أسفر عن مقتل طفل عمره 5 أعوام وإصابة آخر".
وأضاف المصدر، أن "القصف يأتي غداة اشتباكات بين مقاتلي "أنصار الله" وقوات اللواء العاشر صاعقة ووحدات من الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في جبهة حبيل حنش الحدودية مع محافظتي لحج وتعز والضالع جنوب غربي ووسط اليمن.
وذكر أن "جماعة أنصار الله دفعت بتعزيزات عسكرية تضم عتاداً ومقاتلين إلى المناطق المتاخمة لجبهة المواجهات".
وأعلنت "أنصار الله
" في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وصول مفاوضات تمديد هدنة الأمم المتحدة التي استمرت 6 أشهر إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.