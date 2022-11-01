https://sputnikarabic.ae/20221101/نسبة-التصويت-النهائية-في-انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-بلغت-713--وهي-الأعلى-منذ-2015-1069730351.html
نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بلغت 71.3 % وهي الأعلى منذ 2015
نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بلغت 71.3 % وهي الأعلى منذ 2015
أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T22:19+0000
2022-11-01T22:19+0000
2022-11-01T22:38+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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القدس - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان، الأربعاء إن "نسبة التصويت العامة النهائية بانتخابات الكنيست بلغت 71.3%. وهي أعلى نسبة منذ عام 2015".وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بحصول التكتل بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، على أغلبية المقاعد (62 مقعدًا) في انتخابات الكنيست الإسرائيلي وفق نتائج أولية.وأشارت نتائج العينات الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى فوز أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو.وكشفت النتائج الأولية فوز كتلة نتنياهو بـ 62 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث فاز حزب الليكود بـ 31 مقعدًا، وفاز حزب يهدوت هتوراة بسبعة مقاعد، وفاز حزب شاس بعشرة مقاعد، وفاز حزب الصهيونية الدينية بـ 14 مقعدًا.وحصلت أحزاب حكومة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد مجتمعة على 52 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب العربية، حزب "الجبهة" والحركة العربية للتغيير" وكذلك القائمة العربية الموحدة، حصلت مجتمعة على تسعة مقاعد.
https://sputnikarabic.ae/20221101/تكتل-نتنياهو-يحصد-أغلبية-المقاعد-في-انتخابات-الكنيست-الإسرائيلي-وفق-النتائج-الأولية--1069728291.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست الإسرائيلي بلغت 71.3 % وهي الأعلى منذ 2015
22:19 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 22:38 GMT 01.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، أن نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست، بلغت 71.3 في المئة، وهي الأعلى منذ 2015.
القدس - سبوتنيك
. وقالت اللجنة في بيان، الأربعاء إن "نسبة التصويت العامة النهائية بانتخابات الكنيست بلغت 71.3%. وهي أعلى نسبة منذ عام 2015".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بحصول التكتل بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، على أغلبية المقاعد (62 مقعدًا) في انتخابات الكنيست الإسرائيلي وفق نتائج أولية
.
وأشارت نتائج العينات الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى فوز أحزاب أقصى اليمين بقيادة زعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو.
وكشفت النتائج الأولية فوز كتلة نتنياهو بـ 62 مقعدًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث فاز حزب الليكود بـ 31 مقعدًا، وفاز حزب يهدوت هتوراة بسبعة مقاعد، وفاز حزب شاس بعشرة مقاعد، وفاز حزب الصهيونية الدينية بـ 14 مقعدًا.
وحصلت أحزاب حكومة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد مجتمعة على 52 مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب العربية، حزب "الجبهة" والحركة العربية للتغيير" وكذلك القائمة العربية الموحدة، حصلت مجتمعة على تسعة مقاعد.