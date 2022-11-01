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https://sputnikarabic.ae/20221101/وزيرا-خارجية-إيران-وسوريا-يجتمعان-في-طهران-لبحث-العلاقات-الثنائية-1069729746.html
وزيرا خارجية إيران وسوريا يجتمعان في طهران لبحث العلاقات الثنائية
وزيرا خارجية إيران وسوريا يجتمعان في طهران لبحث العلاقات الثنائية
يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره السوري فيصل المقداد، غدا الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران، حيث يبحثان معا العلاقات الثنائية... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T21:34+0000
2022-11-01T21:34+0000
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دمشق- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المقداد وصل اليوم إلى طهران، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكبار المسؤولين الإيرانيين بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.في يوليو/ تموز الماضي زار المقداد طهران والتقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث أكد الجانبان ضرورة اعتماد الوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة بين تركيا وسوريا، بموازاة الرفض لأي تدخل عسكري تركي في الشمال السوري.ودعا عبد اللهيان، آنذاك، الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قواتها فورا من سوريا، وبالتحديد منطقة شرق الفرات، وذلك خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره السوري فيصل المقداد.وقال عبد اللهيان: "أمريكا تحتل شرق الفرات الغني بالنفط والثروات، وعلى القوات الأمريكية الخروج من الأراضي السورية، فمن غير المقبول وجودها. من يحافظ على أراضي ووحدة سوريا وثرواتها هو الجيش السوري والحكومة السورية".من جانبه قال وزير الخارجية السوري إن "الوجود الأمريكي شرق الفرات غير شرعي ويعيد إلى الأذهان عصر الانتدابات". وأضاف: "مرتاحون للجهود التي بذلها أصدقاء سوريا في إيران للخروج ببيان متوازن في قمة أستانا يؤكد على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".وحول الوجود التركي في بلاده، أكد وزير الخارجية السوري أن دمشق ترفض التدخلات العسكرية التركية وإقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا، معتبرا أن أنقرة تزعزع الاستقرار في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20221029/وزراء-الخارجية-العرب-يناقشون-تدخلات-تركيا-وإيران-في-ليبيا-والعراق-وسوريا-1069599315.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران

وزيرا خارجية إيران وسوريا يجتمعان في طهران لبحث العلاقات الثنائية

21:34 GMT 01.11.2022
© Sputnik . Ali Hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نظيره السوري فيصل المقداد، غدا الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران، حيث يبحثان معا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
دمشق- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المقداد وصل اليوم إلى طهران، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وكبار المسؤولين الإيرانيين بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.
في يوليو/ تموز الماضي زار المقداد طهران والتقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث أكد الجانبان ضرورة اعتماد الوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة بين تركيا وسوريا، بموازاة الرفض لأي تدخل عسكري تركي في الشمال السوري.
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ودعا عبد اللهيان، آنذاك، الولايات المتحدة الأمريكية إلى سحب قواتها فورا من سوريا، وبالتحديد منطقة شرق الفرات، وذلك خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيره السوري فيصل المقداد.
وقال عبد اللهيان: "أمريكا تحتل شرق الفرات الغني بالنفط والثروات، وعلى القوات الأمريكية الخروج من الأراضي السورية، فمن غير المقبول وجودها. من يحافظ على أراضي ووحدة سوريا وثرواتها هو الجيش السوري والحكومة السورية".
من جانبه قال وزير الخارجية السوري إن "الوجود الأمريكي شرق الفرات غير شرعي ويعيد إلى الأذهان عصر الانتدابات". وأضاف: "مرتاحون للجهود التي بذلها أصدقاء سوريا في إيران للخروج ببيان متوازن في قمة أستانا يؤكد على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها".
وحول الوجود التركي في بلاده، أكد وزير الخارجية السوري أن دمشق ترفض التدخلات العسكرية التركية وإقامة "منطقة آمنة" شمالي سوريا، معتبرا أن أنقرة تزعزع الاستقرار في المنطقة.
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