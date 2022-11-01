https://sputnikarabic.ae/20221101/وزير-الاقتصاد-يقول-إن-اليابان-متمسكة-بمشاركتها-في-مشروع-سخالين-1-النفطي-الروسي-1069697094.html
وزير الاقتصاد يقول إن اليابان متمسكة بمشاركتها في مشروع "سخالين-1" النفطي الروسي
وزير الاقتصاد يقول إن اليابان متمسكة بمشاركتها في مشروع "سخالين-1" النفطي الروسي
قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، إن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة في مشروع "ساخالين-1" الروسي، وقدمت طلبا ذا صلة... 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T02:27+0000
2022-11-01T02:27+0000
2022-11-01T02:27+0000
سخالين
أخبار روسيا اليوم
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وأضاف، "الآن 95 في المئة من واردات النفط اليابانية تأتي من الشرق الأوسط، وبالتالي فإن مشروع سخالين-1 هو مشروع مهم لضمان أمن الطاقة في اليابان وتنويع الواردات".وأشار إلى أنه "التقى بقيادة شركة سوديكو وسلم طلبا للنظر بشكل إيجابي في هذه المسألة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سخالين, أخبار روسيا اليوم
سخالين, أخبار روسيا اليوم
وزير الاقتصاد يقول إن اليابان متمسكة بمشاركتها في مشروع "سخالين-1" النفطي الروسي
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قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، إن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة في مشروع "ساخالين-1" الروسي، وقدمت طلبا ذا صلة إلى شركة سوديكو التي تملك حصة 30 بالمئة من المشروع.
وأضاف، "الآن 95 في المئة من واردات النفط اليابانية تأتي من الشرق الأوسط، وبالتالي فإن مشروع سخالين-1 هو مشروع مهم
لضمان أمن الطاقة في اليابان وتنويع الواردات".
وتابع، "عند دراسة تفاصيل مرسوم الرئيس الروسي والإجراءات الواجبة، من المقرر أن نحتفظ بمصالح في مشروع سخالين-1".
وأشار إلى أنه "التقى بقيادة شركة سوديكو وسلم طلبا للنظر بشكل إيجابي في هذه المسألة".