https://sputnikarabic.ae/20221101/وزير-الخارجية-البيلاروسي-يبحث-مع-أمين-عام-معاهدة-الأمن-الجماعي-الأمن-الإقليمي-1069714471.html

وزير الخارجية البيلاروسي يبحث مع أمين عام معاهدة الأمن الجماعي الأمن الإقليمي

وزير الخارجية البيلاروسي يبحث مع أمين عام معاهدة الأمن الجماعي الأمن الإقليمي

بحث وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، الأمن الإقليمي في اجتماع عقد في مينسك مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ستانيسلاف زاس، حسبما أفاد... 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T13:29+0000

2022-11-01T13:29+0000

2022-11-01T13:29+0000

العالم

بيلاروس

الأمن الجماعي

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وأضافت الوزارة في بيان: "التقى وزير خارجية جمهورية بيلاروس، فلاديمير ماكي، بالأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، الموجود في بيلاروس في زيارة عمل. وتبادل الطرفان الآراء بشأن الوضع الراهن في المجالين الدولي والإقليمي".وتجدر الإشارة إلى أنه تم التطرق إلى مجالات التعاون الواعدة داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما في ذلك في سياق الرئاسة المقبلة لبيلاروسيا في المنظمة في عام 2023.ووفقا للخدمة الصحفية، تم إيلاء اهتمام خاص لنتائج الدورة الاستثنائية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي عقدت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول في شكل مؤتمر بالفيديو، وكذلك الاستعدادات للاجتماعات القادمة للهيئات القانونية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.وأضافت الخدمة الصحفية أن "ماكي شكر زاس على عمله كأمين عام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيدًا بإسهامه في تطوير المنظمة وتعزيز الأمن الجماعي في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي".يذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم ستة جيوش، بينها ثاني أقوى جيش في العالم وهو الجيش الروسي.ويرجع تاريخ تأسيس المنظمة إلى عام 2002 على أساس معاهدة الأمن الجماعي الموقعة عام 1992.

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