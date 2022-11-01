https://sputnikarabic.ae/20221101/وزير-عراقي-يقول-إن-بلاده-في-أمس-الحاجة-إلى-زيادة-الإطلاقات-المائية-من-قبل-تركيا-1069698810.html

وزير عراقي يقول إن بلاده في "أمس الحاجة" إلى زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا

وزير عراقي يقول إن بلاده في "أمس الحاجة" إلى زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا

قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، إن بلاده بحاجة إلى زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا، معتبرا أن أنقرة لم تشارك بغداد الضرر بالمياه بطريقة مناسبة. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T06:56+0000

2022-11-01T06:56+0000

2022-11-01T06:56+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103003/42/1030034274_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ffe2b8c2d54864e74e996d72a07af357.jpg

ويعاني العراق من شح المياه، وسط اعتماد نهر دجلة والفرات على المياه الآتية من تركيا وإيران، واحتجت بغداد مرارا على بناء السدود في دول المنبع مما يعرض مواردها المائية للخطر.وقال ذياب في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن "البرنامج الحكومي ركز بالمطالبة الجدية لدول المنبع للحصول على حصصنا المائية".وأضاف: "يجب الاستمرار بمطالبة دول الجوار للحصول على الحصة المائية"، مشددا على ضرورة إحداث تغيير بأنظمة الري الحالية بقوله "ترشيد المياه مسألة أساسية سواء للزراعة أو الاستهلاكات البشرية".وأكد الوزير العراقي أن محافظة البصرة جنوبي البلاد تضررت كثيرا بفعل شحّ المياه العذب، مضيفا "نحن بأمس الحاجة إلى زيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا".وتابع ذياب : "تركيا لم تقاسمنا الضرر بالمياه بالطريقة التي نجدها مناسبة".وقال الوزير العراقي إن "نسبة مساهمة إيران بالروافد المائية 12 بالمئة"، مبينا ان "ديالى المتضرر الأكبر بقطع المياه من إيران".يشار إلى أن ما يعادل 89% من مياه نهر الفرات تأتي من الأراضي التركية، وبقية المياه يتزود بها النهر من الأراضي السورية.وفيما تشكل المياه القادمة من تركيا وإيران معا 70% من موارد العراق المائية، تشكل الأمطار 30% فقط.وكشف ذياب أن "المؤشرات تؤكد بأنه لا أمطار قوية تهطل خلال الموسم الحالي، ونأمل بأن تهطل أمطار قوية لبناء الخزين المائي بمستويات مقبولة"، مشيرا إلى أن "ما يخرج من خزانات المياه أكثر مما يدخل".ودعا إلى ضرورة إغلاق جميع بحيرات الأسماك غير المرخصة، مؤكدا أن "كميات المياه الحالية تكفي لزراعة مليون و500 ألف دونم"، لكن يمكن استخدام الري بالرش في زراعة المناطق الصحراوية، وفق قوله.

https://sputnikarabic.ae/20220622/العراق-تخفيض-الخطة-الزراعية-50-بسبب-شح-المياه-1064069722.html

العراق

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران